Тренер: футболисты "Краснодара" проявили характер и самоотдачу в матче с "Ред Буллом"

ЗАЛЬЦБУРГ /Австрия/, 16 сентября. /Спец. корр. ТАСС Павел Гуревич/. Футболисты российского клуба "Краснодар" проявили характер и самоотдачу в матче первого тура группового этапа Лиги Европы с австрийским "Ред Буллом". Об этом журналистам на послематчевой пресс-конференции рассказал исполняющий обязанности главного тренера краснодарцев Игорь Шалимов.

"Краснодар" в первом матче группового этапа Лиги Европы обыграл в гостях "Ред Булл" со счетом 1:0. Матч прошел на "Ред Булл Арене" в Зальцбурге.

"Игра получилась сложная, так как концовку провели вдесятером (после удаления защитника Сергея Петрова), нам пришлось отбиваться от атак хозяев. Но это нормальная ситуация для выездной игры, хотя даже в концовке могли забить. Первый тайм был неплохой, не дали сопернику ничего создать. В плане обороны сыграли с небольшими погрешностями, но нормально", - сказал Шалимов.

"В атаке тоже сыграли неплохо, но были и ошибки, поэтому надо продолжать работать и улучшать качество игры, - продолжил специалист. - Я доволен результатом и рад за характер наших футболистов, их терпение и самоотдачу, которая так важна в таких матчах".

Мамаев не сыграл по медицинским показаниям

В воскресенье "Краснодар" в чемпионате России сыграет с "Ростовом". Шалимов отметил, что проведет некоторую ротацию состава перед матчем.

"Мы постараемся провести определенную ротацию, хотя травм достаточно много. Посмотрим, как построить тренировочный процесс, чтобы все успели восстановиться после матча Лиги Европы. Многие команды играют через 2-3 дня на четвертый, это нормальный процесс", - подытожил тренер.

Также специалист отметил, что полузащитник команды Павел Мамаев не смог в четверг играть по медицинским показаниям.

В следующем туре Лиги Европы "Краснодар" на домашнем стадионе сыграет с французской "Ниццей", а "Ред Булл" в гостях проведет встречу с немецким "Шальке". Матчи пройдут 29 сентября.