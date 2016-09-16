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Бывший тренер сборной России по баскетболу Блатт получит чемпионский перстень "Кливленда"

Спорт
16 сентября, 4:42 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 16, сентября. /ТАСС
Торжественное вручение перстней состоится 25 октября в Кливленде
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НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября. /ТАСС/. Бывший главный тренер сборной России и клуба "Кливленд Кавальерз" Дэвид Блатт, уволенный из команды Национальной баскетбольной ассоциации в январе, получит чемпионский перстень за победу в сезоне-2015/16 от руководства "Кливленда". Об этом сообщает американский портал Оhio.com со ссылкой на источник в клубе.

Торжественное вручение перстней состоится 25 октября в Кливленде (штат Огайо).

Блатт, покинувший "Кливленд" в январе, возглавил клуб в 2014 году и в первый же свой сезон в НБА дошел с командой до финала плей-офф, где уступил "Голден Стэйт Уорриорз" в шести матчах (2-4). После отставки Блатта "Кливленд" возглавил его помощник Тайрон Лью и завоевал с командой титул чемпиона НБА сезона-2015/16, обыграв в финальной серии "Уорриорз" (4-3).

В настоящее время тренер возглавляет турецкую "Дарюшафаку". Под руководством Блатта сборная России, которую он возглавлял с 2006 по 2012 гг., завоевала золотые медали чемпионата Европы 2007 года и бронзу Олимпийских игр-2012.

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