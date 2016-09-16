Бывший шведский хоккеист Альфредссон получит гражданство Канады на церемонии в рамках КМ

ТОРОНТО /Канада/, 16 сентября. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бывший хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава Сенаторз" и сборной Швеции Даниэль Альфредссон получит канадское гражданство в ходе специальной церемонии в Торонто, которая будет проведена в рамках Кубка мира по хоккею. Об этом сообщает пресс-служба организаторов соревнований.

Церемония состоится 20 сентября, организована она при поддержке Министерства гражданства и иммиграции Канады, НХЛ и профсоюза игроков НХЛ (НХЛПА). Мероприятие, на котором гражданство получат 102 человека, является частью проекта World Cup of Hockey 2016 Legacy Project, призванного поддержать тех соискателей канадского гражданства и беженцев, кто играет в хоккей на территории Большого Торонто, включающего в себя город и четыре региональных муниципалитета. Одним из тех, кто получит канадское гражданство, будет выступавший за "Оттаву" в течение 17 лет Альфредссон.

Сам проект является результатом соглашения НХЛ, НХЛПА, ряда спонсоров Кубка мира, канала ESPN, а также канадской хоккейной ассоциации. В церемонии примут участие комиссионер НХЛ Билл Дэйли и исполнительный директор НХЛПА Дон Фер.

Кубок мира пройдет с 17 сентября по 1 октября.