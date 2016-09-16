СМИ: Капелло может возглавить "Интер"

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РИМ, 16 сентября. /ТАСС/. Бывший главный тренер сборной России по футболу итальянец Фабио Капелло может возглавить миланский "Интер", сменив на посту наставника голландца Франка де Бура. Об этом сообщает итальянский портал Football Italia.
Отмечается, что руководство "Интера" может уволить де Бура из-за неблагоприятных результатов команды, которая в трех стартовых турах чемпионата Италии набрала четыре очка, а накануне уступила на своем поле израильскому "Хапоэлю" из Беэр-Шевы со счетом 0:2 в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.
Ключевой для голландца станет предстоящая домашняя встреча в чемпионате Италии против туринского "Ювентуса", который в трех матчах набрал девять очков.
Фабио Капелло был главным тренером сборной России с 2012 по 2015 годы. Ранее он возглавлял итальянские "Милан", "Рому" и "Ювентус", "Реал", сборную Англии.