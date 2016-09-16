Чемпионка мира и чемпион Европы сыграют в международном матче по шахматам

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 сентября. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Чемпионка мира, китаянка Хоу Ифань и чемпион Европы, россиянин Эрнесто Инаркиев, сразятся в международном "Матче дружбы", который пройдет в Петропавловске-Камчатском 17-19 сентября. Спортсмены прибыли на полуостров и дали пресс-конференцию.

"Матч дружбы" проводится не впервые. Он ранее проходил в Пекине, в Шанхае, но вот то, что он проводится сейчас впервые в России, и тем более на Камчатке, я надеюсь, что далее он станет традиционным и будет проводиться в разных городах и способствовать российско-китайской "шахматной дружбе", - сказала журналистам Хоу Ифань.

Также она выразила надежду на то, что присутствие на матче российского гроссмейстера Эрнесто Инаркиева, будет способствовать тому, что больше детей и молодежи России и Китая заинтересуются шахматами.

"Мне очень нравится само название - "Матч дружбы". Шахматы стирают границы между людьми. Мы можем не понимать друг друга, говорить на разных языках, но мы всегда можем сесть и сыграть партию. Также считаю, что очень важно, что в таком матче принимают участие Россия и Китай, это сейчас те страны, которые вносят максимальный вклад в развитие шахмат", - сказал Эрнесто Инаркиев.

Отвечая на вопрос ТАСС о дальнейших планах, российский спортсмен, ингуш по национальности, ответил, что в этом году ему предстоят еще два крупных соревнования, а дальше он начнет готовиться к чемпионату мира по шахматам, в надежде завоевать шахматную корону. Эрнесто Инаркиев родился в 1985 году в Киргизии в Ошской области. В 16 лет он получил звание гроссмейстера, в 2016 году стал победителем чемпионата Европы.

"Матч дружбы" впервые пройдет в России

Международный "Матч дружбы" проводится третий раз (с 2014 года) и впервые в России, предыдущие два прошли в Китае. Конкурентами Петропавловска-Камчатского в борьбе за место проведения игр были Москва, Иркутск и Сочи. Турнир организован Российской шахматной федерацией при поддержке благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Идея родилась, когда фонд начал оказывать поддержку проведению всероссийского соревнования школьных команд "Белая ладья".

В качестве главного приза команде-победителю предоставлялось право принять участие в соревнованиях в Китае.

Первый товарищеский матч между Хоу Ифань и Эрнесто Инаркиевым состоится утром 17 сентября. Участниками других турниров этого дня, а также 18 и 19 сентября, станут дети до 14 лет, которые вошли в сильнейшую китайскую и российскую команды. Российскую сторону представят победители турнира "Белая ладья - 2016" - команда второй гимназии Санкт-Петербурга. Также юные шахматисты из камчатской спортивной школы по шахматам получат возможность сразиться с именитыми гостями, а также попробовать силы в сеансе одновременной игры с гроссмейстером Сергеем Шиповым.