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Главе Федерации гребного спорта РФ предложили войти в антидопинговый комитет FISA

Спорт
16 сентября, 9:06 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Иван Пучков
Вениамину Буту предлагают представлять в комитете Европу
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МОСКВА, 16 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Вениамин Бут получил предложение войти в антидопинговый комитет Международной федерации гребного спорта (FISA). Об этом Бут сообщил ТАСС.

"Сейчас Международная федерация гребного спорта создает антидопинговый комитет. Туда будут входить представители пяти континентов. Европейский предлагают представлять мне", - сказал Бут.

"Таким образом, мы можем стать членами FISA, - продолжил глава ФГСР. - В международной федерации у меня достаточно долгие и хорошие отношения, знаю, что там реально переживают из-за ситуации, которая сложилась у нас перед Олимпиадой. Президенты европейских федераций выражали нам свою поддержку. Ситуация не повлияла на наши отношения, и сейчас мы хотим провести международные старты".

Письмо FISA

В распоряжение ТАСС оказалось письмо исполнительного комитета FISA, в котором высоко оценивается работа Бута на посту президента ФГСР.

"Мы хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы признать позитивные шаги, которые вы предприняли с момента избрания на пост президента Федерации гребного спорта России, - говорится в письме. - Мы оценили, что вы связались с FISA после избрания для того, чтобы получить наш совет, как вернуть России позиции ведущей гребной нации и изменить отношение в российском гребном спорте относительно допинга".

"Результаты работы вашей команды показали, что эти шаги оказали значительное влияние в течение последних двух лет. Самое главное, вы добились встречи с председателем комиссии FISA по спортивной медицине, чтобы разработать и применить самые актуальные меры и подходы в борьбе с допингом, - говорится в письме. - Число допинговых случаев значительно снизилось, мы признаем и ценим все ваши достижения с ФГСР и считаем необходимым продолжать работать в борьбе против допинга вместе".

В начале августа FISA и комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) допустили к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро шесть российских гребцов из заявленных 26, а также двух рулевых. В результате тренерам команды пришлось формировать единственный экипаж из допущенных спортсменов, а четыре остальных квоты FISA отдала другим сборным. Данное решение ФГСР попыталась оспорить в Спортивной арбитражном суде (КАС), были поданы исковые заявления от 20 спортсменов. Иски от двух спортсменов - Ивана Подшивалова и Анастасии Карабельщиковой - были удовлетворены.

Бут возглавил ФГСР 23 ноября 2012 года.

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