КХЛ сняла запрет на регистрацию новых игроков с "Сочи" и "Адмирала"

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) сняла запрет на регистрацию новичков с клубов "Сочи" и "Адмирал", наложенный ранее за задержку выплат игрокам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе лиги.

Ранее президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко сообщил, что трансферная деятельность трех клубов лиги была заморожена до 15 сентября из-за долгов по выплатам премиальных.

"Хоккейный клуб "Сочи" согласовал с игроками план погашения задолженности по премиальным и уже осуществил часть выплат. "Адмирал" также договорился с игроками о реструктуризации имеющейся задолженности по премиальным, которая должна быть погашена в ближайшее время. Таким образом, введенный ранее запрет на дозаявку игроков с данных клубов снят", - говорится в сообщении пресс-службы.

В текущем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ "Сочи" занимает 3-е место в Западной конференции, имея в активе 19 очков после 9 игр. "Адмирал" с 10 очками идет на 11-й позиции в Восточной конференции.