Стартовый матч Кубка Дэвиса между сборными РФ и Казахстана перенесен на 12:30 мск

МОСКВА, 16 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Первый матч встречи Кубка Дэвиса между сборными России и Казахстана, который пройдет в Москве, перенесен на 12:30 по московскому времени из-за непогоды.

Встреча должна была начаться в 10:00 по московскому времени. В первый день одиночные матчи проведут россияне Андрей Кузнецов и Евгений Донской, их соперниками станут Александр Недовесов и Михаил Кукушкин соответственно.

Матчи пройдут в течение трех дней с 16 по 18 сентября на открытых кортах Национального теннисного центра имени Хуана Антонио Самаранча в Москве. После одиночных встреч первого дня запланирована парная встреча, где заявлены Константин Кравчук/Андрей Рублев и Андрей Голубев/ Недовесов, а также еще два одиночных поединка - между Кузнецовым и Кукушкиным, а также Донским и Недовесовым.

Кубок Дэвиса разыгрывается Международной федерацией тенниса с 1900 года, чаще других (32 раза) титул доставался команде США, 28 побед у австралийцев. В 2015 году Кубок Дэвиса в 10-й раз выиграли британцы, в финале в Генте обыграв команду Бельгии.