Инфантино заявил, что не оказывал поддержку новому главе УЕФА

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ЖЕНЕВА, 16 сентября. /ТАСС/. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино не оказывал поддержку новому главе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александеру Чеферину в ходе выборов. Об этом сообщает немецкий телеканал ARD.
В среду в Афинах прошел внеочередной конгресс УЕФА, на котором словенец Чеферин был избран главой организации. Он набрал 42 голоса, другой кандидат, голландец Михаэль ван Праг, - 13. С момента основания УЕФА в 1954 году Чеферин стал седьмым президентом после Эббе Шварца (Дания), Густава Видеркера (Швейцария), Артемио Франки (Италия), Жака Жорже (Франция), Леннарта Юханссона (Швеция) и Мишеля Платини (Франция). Внеочередные выборы проводились в связи с отстранением Платини от любой деятельности, связанной с футболом. Он был обвинен в получении незаконной выплаты от бывшего главы ФИФА Йозефа Блаттера, дисквалификация Платини после апелляции составила четыре года.
"Это ложь, что я поддерживал Чеферина", - сказал Инфантино.
Также глава ФИФА опроверг информацию о том, что он подговаривал национальные футбольные федерации голосовать за словенца.
В пятницу во время проходящего в штаб-квартире организации в Цюрихе саммита ФИФА по вопросам этики в спорте Инфантино, возглавивший организацию в феврале 2016 года и сменивший на своем посту Блаттера, поделился своим видением будущего Международной федерации футбола. По его мнению, ФИФА должна стать организацией, открытой для мира.
"Новая ФИФА - открытая организация, мы должны быть открыты для мира. Для меня большая честь, что ФИФА проводит саммит, посвященной этике в спорте. Социальная ответственность - неотъемлемая часть политики нашей организации", - подчеркнул Инфантино.
"Сегодня в спорте наблюдаются отрицательные явления, в их числе допинг, обман, договорные матчи. Спорт - это квинтэссенция всех социальных процессов. Мы способны сделать мир лучше при помощи спорта. Однако необходимо учиться и извлекать уроки из ошибок", - добавил глава ФИФА.