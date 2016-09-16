Министр спорта РФ открыл в Казани плавательный бассейн

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КАЗАНЬ, 16 сентября. /Корр. ТАСС Дамира Хайрулина/. Министр спорта РФ Виталий Мутко в пятницу в Казанском училище олимпийского резерва открыл плавательный бассейн "Олимпиец". Как он отметил в ходе торжественной церемонии открытия, здесь вырастят не одно поколение пловцов, прыгунов в воду и синхронистов.
"Казань в последние годы демонстрирует огромные темпы по развитию спорта. Мы проводим на территории республики до 30 мероприятий каждый год. Мне приятно, что училище олимпийского резерва растет, надеюсь, что здесь мы вырастим пловцов, прыгунов в воду и представителей синхронного плавания мирового уровня", - сказал Мутко.
Бассейн, включающий в себя чашу 50 на 26 метров, 10 дорожек глубиной 2 метра, - наследие чемпионата мира по водным видам спорта, который прошел в Казани в 2015 году.