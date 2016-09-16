ООН: выбор Катара страной-хозяйкой ЧМ-2022 был бы невозможен при новом руководстве ФИФА

ЦЮРИХ /Швейцария/, 16 сентября. /Спец. корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Обновленное руководство Международной федерации футбола (ФИФА) никогда не допустило бы выбор Катара в качестве страны-организатора чемпионата мира 2022 года. Такое мнение высказал специальный советник генерального секретаря ООН по спорту Вильфрид Лемке в ходе саммита ФИФА по вопросам этики в спорте.

"Сейчас мы все наблюдаем новую ФИФА, но что такое новая ФИФА, что изменилось? Для меня самое важное - транспарентность этой обновленной организации, - сказал Лемке. - У всех свежо в памяти решение прежней ФИФА по поводу страны-хозяйки чемпионата мира - 2022 в Катаре. Были разные слухи, и я верю в них, что восемь представителей комиссии, принимавшей решение, даже не прочитали доклад-исследование, посвященной этой стране, где было четко сказано, что в летнее время температура воздуха в Катаре превышает 50 градусов".

"Невероятно, но факт, Катар все-таки получил право проведения чемпионата мира 2022 года, - добавил он. - Однако мы уверены, что в новой ФИФА такое было бы невозможно, мы убеждены, что отныне выборы страны-хозяйки чемпионатов мира будут полностью открытыми".

Также специальный советник генерального секретаря ООН заявил, что усматривает и позитивные стороны выбора Катара в качестве страны-хозяйки чемпионата мира по футболу. "В Катаре очень много проблем, связанных с плохими рабочими условиями мигрантов, - подчеркнул он. - Однако, обо всех этих проблемах, возможно, не говорили бы столько, если бы не чемпионат мира, в этом есть своя позитивная сторона проведения крупных спортивных мероприятий. Возможно, проведение чемпионата мира - 2022 поможет изменить рабочие условия рабочих-мигрантов в Катаре в лучшую сторону".

Второй международный саммит ФИФА по вопросам этики в спорте проходит 16 сентября в штаб-квартире организации в Цюрихе.