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Генспонсор ФК "Ростов" допустил прекращение финансирования клуба

Спорт
16 сентября, 11:38 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ /Корр. ТАСС, Дмитрий Буянин
Это произойдет, если клуб будет регулярно нарушать достигнутые соглашения и не защищать деловую репутацию компании, заявил Сергей Сапотницкий
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Буянин/. Генеральный спонсор "Ростова" "Группа Агроком" может прекратить финансирование футбольного клуба, если он регулярно будет нарушать достигнутые соглашения и не защищать деловую репутацию компании. Об этом журналистам сообщил генеральный директор компании Сергей Сапотницкий.

"Группа Агроком" - это коммерческое предприятие, с другой стороны это люди. Если интересы группы будут раз за разом нарушаться, причем необоснованно, то, соответственно, совет директоров может принять решение и прекратить финансирование", - сказал Сапотницкий.

По его словам, компания выделяет средства для жизнедеятельности клуба, но не получает ничего взамен. "У нас непростые отношения, мы в прошлом году помогали и помогаем в этом, но, как говорил Остап Бендер, нет взаимности. На игру с "Баварией" мы профинансировали спортивную форму, но руководство клуба не выпустило футболистов в ней. В целом получается ситуация, когда одна сторона свою часть делает, а другая не делает, почему?" - сказал Сапотницкий.

Ранее пресс-служба "Группы Агроком" сообщила, что будет обращаться к футбольному клубу "Ростов" с просьбой не допускать дискредитации в свой адрес со стороны сотрудников клуба.

"Спонсорский контракт на сумму 500 млн рублей был подписан на 5 лет, но клуб практически всю эту сумму в прошлом году уже израсходовал. Мы - генеральный спонсор, тратим очень большие деньги на финансирование. При этом, когда идут волнения, клуб делает вид, что не замечает, что происходит. Ситуация достаточно сложная, потому что клуб не предпринимает действий по защите деловой репутации группы", - пояснил Сапотницкий.

Комментариями клуба по этому поводу ТАСС на данный момент не располагает.

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