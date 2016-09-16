СМИ: "Золотой мяч" может вновь вручаться журналом France Football

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МАДРИД, 16 сентября. /ТАСС/. Награду "Золотой мяч" снова может начать вручать журнал France Football, а Международная федерация футбола (ФИФА) организует отдельный приз.
Об этом сообщает испанская газета Mundo Deportivo.
По информации издания, France Football и ФИФА уже несколько месяцев ведут переговоры об условиях вручения "Золотого мяча". Сообщается, что переговоры проходят не очень успешно, и французский журнал может вновь самостоятельно вручать награду лучшему футболисту мира.
Журнал France Football вручал "Золотой мяч" с 1956 года, у ФИФА в 1988 появилась своя награда - "Игрок года". В 2010 году издатели журнала и ФИФА заключили пятилетний контракт, по которому "Золотой мяч" вручала Международная федерация футбола путем голосования тренеров национальных команд, капитанов сборных и представителей СМИ.