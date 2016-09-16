Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 65.22
€ 73.21
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: "Золотой мяч" может вновь вручаться журналом France Football

Спорт
16 сентября, 11:49 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 16, сентября. /ТАСС
France Football и ФИФА уже несколько месяцев ведут переговоры об условиях вручения награды, сообщает газета Mundo Deportivo
Материал из 1 страницы

МАДРИД, 16 сентября. /ТАСС/. Награду "Золотой мяч" снова может начать вручать журнал France Football, а Международная федерация футбола (ФИФА) организует отдельный приз.

Галерея
14 фото
© EPA/VALERIANO DI DOMENICO

Лионель Месси стал обладателем "Золотого мяча - 2015"

Об этом сообщает испанская газета Mundo Deportivo.

По информации издания, France Football и ФИФА уже несколько месяцев ведут переговоры об условиях вручения "Золотого мяча". Сообщается, что переговоры проходят не очень успешно, и французский журнал может вновь самостоятельно вручать награду лучшему футболисту мира.

Журнал France Football вручал "Золотой мяч" с 1956 года, у ФИФА в 1988 появилась своя награда - "Игрок года". В 2010 году издатели журнала и ФИФА заключили пятилетний контракт, по которому "Золотой мяч" вручала Международная федерация футбола путем голосования тренеров национальных команд, капитанов сборных и представителей СМИ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
5
ФК "Зенит" победил израильский "Маккаби" в матче Лиги Европы, проигрывая 0:3
5
Сборная России по хоккею проиграла канадцам в выставочном матче перед Кубком мира
12
Работа над ошибками по ходу игры: ЦСКА сыграл вничью с "Байером"
Выборы-2016
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
История выборов в Госдуму. Инфографика ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Меркель: Евросоюз находится в критическом положении
2
При взрыве газа в Дижоне пострадали девять человек
3
"Зенит" пошел путем МЮ и "Ливерпуля": лучшие камбэки в истории еврокубков
4
В Новосибирске девочка умерла во время урока танцев в школе
5
СМИ: к расследованию дела Захарченко привлекли ФРС США
6
ЦБ назначил временную администрацию в Военно-промышленном банке
7
Военный суд рассмотрит дело Варвары Карауловой в октябре
Темы дня
Реклама