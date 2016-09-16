Макларен: атаки хакеров на ресурсы WADA не помешают его расследованию

ЦЮРИХ /Швейцария/, 16 сентября. /Спец. корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Хакерские атаки на ресурсы Всемирного антидопингового агентства (WADA) не представляют угрозы для расследования независимой комиссии организации во главе с Ричардом Маклареном. Об этом он заявил журналистам.

"Хакерские атаки на WADA не представляют угрозы для моего расследования. Я продолжаю свою работу по подготовке второй части расследования. Хотя последние новости (про атаки) - это негативное и разочаровывающее явление, - сказал Макларен, - Я не знаю, специально ли эти атаки были приурочены к окончанию Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и началу Паралимпиады".

"Я не знаю, кто спонсирует и поддерживает этих хакеров. Но уверен, что все это не имеет отношения к спорту. Это не говорит о плохой работе систем WADA, любая организация может подвергнуться атаке хакеров", - добавил Макларен.

Хакерская группа Fancy Bears 13 сентября опубликовала на своем сайте документы, согласно которым WADA допускало применение запрещенных веществ спортсменами из разных стран, в том числе американками гимнасткой Симоной Байлз, теннисистками Сереной и Винус Уильямс и баскетболисткой Еленой Делле Донн. Вторая часть документов была опубликована в четверг. В этот список вошли 25 атлетов из восьми стран, в числе которых 14 медалистов Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.