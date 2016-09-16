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Работа по второй части доклада Макларена займет несколько месяцев

Спорт
16 сентября, 13:00 UTC+3 ЦЮРИХ корр. ТАСС, Екатерина Мухлынина
По словам автора, в настоящее время ведется сбор информации от спортсменов и национальных федераций
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ЦЮРИХ /Швейцария/, 16 сентября. /Спец. корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Дата публикации второй части доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена не определена, работа займет несколько месяцев. Об этом, отвечая на вопрос ТАСС, сообщил Макларен.

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"Пока дата публикации второй части доклада не определена, мы находимся во второй фазе процесса расследования - собираем информацию, полученную при работе со спортсменами и национальными федерациями, фигурирующими в нашем расследовании. На это уйдет еще несколько месяцев", - сообщил Макларен.

Макларен сообщил, что результаты будут обязательно опубликованы.

"Когда анализ данных будет завершен, результаты будут обязательно опубликованы. Наша задача заключается в том, чтобы подготовить объективную и правдивую картину происходящего", - сказал он.

"Мы предоставим WADA всю информацию. Если они примут какие-либо меры на основании итогов расследования, это их право. Моя задача заключается лишь в том, чтобы провести расследование. Мы не имели достаточно времени для того, чтобы проанализировать всю имеющуюся информацию в прошлый раз, и в настоящее время как раз работаем над этим", - подчеркнул Макларен.

Независимая комиссия WADA под руководством Макларена 18 июля представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. В докладе утверждается, что система по сокрытию положительных допинг-проб в России применялась в 643 случаях с 2011 по 2015 год, всего в ней были задействованы атлеты из 30 видов спорта. Это расследование стало причиной недопуска некоторых российских спортсменов до Олимпиады в Рио-де-Жанейро, а также всей паралимпийской сборной России до Игр 2016 года.

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