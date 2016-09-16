Работа по второй части доклада Макларена займет несколько месяцев

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ЦЮРИХ /Швейцария/, 16 сентября. /Спец. корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Дата публикации второй части доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена не определена, работа займет несколько месяцев. Об этом, отвечая на вопрос ТАСС, сообщил Макларен.
"Пока дата публикации второй части доклада не определена, мы находимся во второй фазе процесса расследования - собираем информацию, полученную при работе со спортсменами и национальными федерациями, фигурирующими в нашем расследовании. На это уйдет еще несколько месяцев", - сообщил Макларен.
Макларен сообщил, что результаты будут обязательно опубликованы.
"Когда анализ данных будет завершен, результаты будут обязательно опубликованы. Наша задача заключается в том, чтобы подготовить объективную и правдивую картину происходящего", - сказал он.
"Мы предоставим WADA всю информацию. Если они примут какие-либо меры на основании итогов расследования, это их право. Моя задача заключается лишь в том, чтобы провести расследование. Мы не имели достаточно времени для того, чтобы проанализировать всю имеющуюся информацию в прошлый раз, и в настоящее время как раз работаем над этим", - подчеркнул Макларен.
Независимая комиссия WADA под руководством Макларена 18 июля представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. В докладе утверждается, что система по сокрытию положительных допинг-проб в России применялась в 643 случаях с 2011 по 2015 год, всего в ней были задействованы атлеты из 30 видов спорта. Это расследование стало причиной недопуска некоторых российских спортсменов до Олимпиады в Рио-де-Жанейро, а также всей паралимпийской сборной России до Игр 2016 года.