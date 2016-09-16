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WADA еще обрабатывает данные о допинг-пробах футболистов из РФ

Спорт
16 сентября, 13:12 UTC+3 ЦЮРИХ корр. ТАСС, Екатерина Мухлынина
Как подчеркнул глава независимой комиссии агентства, WADA проинформирует ФИФА об итогах расследования
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ЦЮРИХ /Швейцария/, 16 сентября. /Спец. корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) еще обрабатывает данные о допинг-пробах российских футболистов.

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Об этом журналистам заявил глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен.

"Мы все еще работаем над обработкой информации, которой обладаем. Поэтому на данный момент я не могу комментировать это, расследование не завершено. Однако, когда процесс подойдет к концу, мы обязательно проинформируем Международную федерацию футбола (ФИФА) об итогах", - сказал Макларен.

18 июля независимая комиссия WADA представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Позже WADA призвало комитет Международной федерации футбола (ФИФА) по этике расследовать деятельность министра спорта РФ, члена исполкома ФИФА и главы Российского футбольного союза (РФС) Виталия Мутко. 18 июля пресс-служба ФИФА сообщила ТАСС, что ФИФА запросит у WADA информацию относительно случаев применения допинга в российском футболе, которые упоминал Макларен.

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