Владимир Петров посоветовал сборной России на Кубке мира чаще атаковать

МОСКВА, 16 сентября. /Корр. ТАСС Арутур Кутуев/. Нападающие сборной России по хоккею в матчах Кубка мира должны больше времени проводить в атаке, нивелируя проблемы команды в оборонительной линии. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион и 9-кратный чемпион мира в составе сборной СССР Владимир Петров.

В Торонто 17 сентября матчем между сборными Европы и США стартует Кубок мира. На групповом этапе сборная России сыграет в квартете B с командами Финляндии, Швеции и Северной Америки (составлена из игроков США и Канады не старше 23 лет). В группе A выступят сборные США, Канады, Чехии и Европы (составлена из игроков, представляющих все европейские страны, кроме уже упомянутых). В полуфинал из каждой группы выйдут по две лучшие команды.

"Надо реально смотреть на вещи и правильно оценивать свои возможности, за счет чего мы можем хорошо выступить и победить. У сборной есть свои козыри, но есть и слабые места. Однако они есть и у противников, поэтому будем надеяться на лучшее. Наш основной козырь - это атака, за счет которой мы можем поддавить соперника и навязать свою игру, поэтому нам стоит больше играть в атаке", - подчеркнул Петров.

"Наши игроки атаки готовы к силовой борьбе плюс технически очень хорошо оснащены. Однако их истинный уровень готовности мы узнаем только во время матчей. Оборона, увы, на сегодняшний день наша ахиллесова пята: защитники уступают многим командам на турнире по морфологическим признакам, все-таки в обороне должны быть более габаритные хоккеисты. Поэтому нам следует больше играть в атаке, как бы скрывая свои пороки, играть за счет силы и поменьше давать действовать сопернику в своей зоне", - считает Петров.

Также, по словам известного советского хоккеиста, важно каждую секунду на тренировке или в игре трудиться на ледовой площадке, ведь только так можно добиться успеха.

Сборная России начнет турнир, организованный Национальной хоккейной лигой (НХЛ) под эгидой Международной федерации хоккея (ИИХФ), 18 сентября игрой против команды Швеции. Начало встречи - 22:00 мск.

Жаль, что нет ни Радулова, ни Ковальчука

По регламенту соревнований, каждая команда называла предварительный состав в начале марта и окончательный - в конце мая. Позже главный тренер сборной России Олег Знарок посетовал на данный пункт в регламенте и высказал сомнение в честности большого количества замен игроков в заявках других команд, связанных якобы с травмами хоккеистов.

"Жаль, что нет ни Александра Радулова, ни Ильи Ковальчука, которые по своему уровню мастерства должны были быть в этой команде. Надо было быть умнее и более независимыми, и все это дело спрогнозировать. Мы же все понимали в прошлом году, что Ковальчук не играл по разным причинам, то же и с Радуловым. Жаль, что сейчас мы не имеем этих сильных игроков в составе сборной", - заключил Петров.

В прошлом сезоне, по сообщениям различных СМИ, форвард СКА Ковальчук из-за конфликта с тренерским штабом команды был выведен из состава санкт-петербургского клуба и пропускал матчи плей-офф Кубка Гагарина. После чего Знарок "из-за отсутствия игровой практики" не включил хоккеиста в заявку национальной команды, а также не вызвал на чемпионат мира. В восьми матчах стартовавшего сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Ковальчук набрал 12 очков (4+8). Нападающий клуба НХЛ "Монреаль Канадиенс" Радулов официально не был вызван в сборную из-за травмы, однако позже сам игрок высказывал готовность выступить на Кубке мира.

Два игрока ЦСКА могли бы усилить сборную

По мнению Петрова, защитники столичного ЦСКА Денис Денисов и Игорь Ожиганов, которые демонстрируют отличную форму на старте чемпионата, могли бы попасть в заявку сборной, включающей 20 полевых игроков и троих вратаря. По словам известного советского нападающего, тренерский штаб стал заложником "состава 16", который был оглашен весной и ограничил в выборе.

В конце беседы Петров выразил удовлетворение, что сборная России избежит встречи с североамериканскими фаворитами турнира на групповой стадии.

"К счастью, на предварительном этапе нам не придется играть с Канадой или США", - отметил он.

Кубок мира является преемником Кубка Канады, который проводился пять раз - в 1976, 1981, 1984, 1987 и 1991 годах. Предстоящий розыгрыш Кубка мира станет третьим в истории, ранее турнир проходил в 1996 и 2004 годах в США и Канаде соответственно. Сборная СССР выигрывала Кубок Канады один раз (1981) и однажды играла в финале (1987). Сборная России дошла до полуфинала Кубка мира (1996) и четвертьфинала в 2004 году.

Расписание матчей Кубка мира по хоккею 2016 года