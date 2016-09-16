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Журнал France Football и ФИФА прекратили партнерство по вручению "Золотого мяча"

Спорт
16 сентября, 13:49 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 16, сентября. /ТАСС
Новые условия вручения награды будут представлены в новом номере журнала на следующей неделе
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ПАРИЖ, 16 сентября. /ТАСС/. Французский журнал France Football и Международная федерация футбола (ФИФА) завершили партнерство по вручению награды "Золотой мяч".

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СМИ: "Золотой мяч" может вновь вручаться журналом France Football

Об этом сообщается на сайте издания.

Отмечается, что новые условия вручения награды будут представлены в новом номере журнала на следующей неделе.

Журнал France Football вручал "Золотой мяч" с 1956 года, у ФИФА в 1988-м появилась своя награда - "Игрок года". В 2010 году издатели журнала и ФИФА заключили пятилетний контракт, по которому "Золотой мяч" вручала Международная федерация футбола путем голосования тренеров национальных команд, капитанов сборных и представителей СМИ.

Премия "Золотой мяч". Досье

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