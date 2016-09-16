Матчи пятницы Кубка Дэвиса РФ - Казахстан пройдут в субботу, если не начнутся до 16:00

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МОСКВА, 16 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Пятничные матчи встречи Кубка Дэвиса между сборными России и Казахстана в Москве будут перенесены на субботу в случае, если погодные условия не улучшатся до 16:00 мск. Об этом журналистам сообщили в судейском корпусе турнира.
Первоначально первая встреча игрового дня должна была начаться в 10:00 по московскому времени, но уже несколько раз переносилась. Сейчас планируется, что матч начнется в 14:30. В первый день одиночные матчи проведут россияне Андрей Кузнецов и Евгений Донской, их соперниками станут Александр Недовесов и Михаил Кукушкин соответственно.
Матчи пройдут в течение трех дней с 16 по 18 сентября на открытых кортах Национального теннисного центра имени Хуана Антонио Самаранча в Москве. После одиночных встреч первого дня запланирована парная встреча, где заявлены Константин Кравчук/Андрей Рублев и Андрей Голубев/ Недовесов, а также еще два одиночных поединка - между Кузнецовым и Кукушкиным, а также Донским и Недовесовым.
Кубок Дэвиса разыгрывается Международной федерацией тенниса с 1900 года, чаще других (32 раза) титул доставался команде США, 28 побед у австралийцев. В 2015 году Кубок Дэвиса в 10-й раз выиграли британцы, в финале в Генте обыграв команду Бельгии.