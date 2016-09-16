Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.09:
$ 64.99
€ 73.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Матчи пятницы Кубка Дэвиса РФ - Казахстан пройдут в субботу, если не начнутся до 16:00

Спорт
16 сентября, 14:00 UTC+3 /Корр. ТАСС, Иван Пучков
Первоначально первая встреча игрового дня должна была начаться в 10:00 по московскому времени, но уже несколько раз переносилась
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Пятничные матчи встречи Кубка Дэвиса между сборными России и Казахстана в Москве будут перенесены на субботу в случае, если погодные условия не улучшатся до 16:00 мск. Об этом журналистам сообщили в судейском корпусе турнира.

Первоначально первая встреча игрового дня должна была начаться в 10:00 по московскому времени, но уже несколько раз переносилась. Сейчас планируется, что матч начнется в 14:30. В первый день одиночные матчи проведут россияне Андрей Кузнецов и Евгений Донской, их соперниками станут Александр Недовесов и Михаил Кукушкин соответственно.

Матчи пройдут в течение трех дней с 16 по 18 сентября на открытых кортах Национального теннисного центра имени Хуана Антонио Самаранча в Москве. После одиночных встреч первого дня запланирована парная встреча, где заявлены Константин Кравчук/Андрей Рублев и Андрей Голубев/ Недовесов, а также еще два одиночных поединка - между Кузнецовым и Кукушкиным, а также Донским и Недовесовым.

Кубок Дэвиса разыгрывается Международной федерацией тенниса с 1900 года, чаще других (32 раза) титул доставался команде США, 28 побед у австралийцев. В 2015 году Кубок Дэвиса в 10-й раз выиграли британцы, в финале в Генте обыграв команду Бельгии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
5
ФК "Зенит" победил израильский "Маккаби" в матче Лиги Европы, проигрывая 0:3
5
Сборная России по хоккею проиграла канадцам в выставочном матче перед Кубком мира
12
Работа над ошибками по ходу игры: ЦСКА сыграл вничью с "Байером"
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Меркель: Евросоюз находится в критическом положении
2
Банк России понизил ключевую ставку
3
Школьница погибла на уроке танцев в Новосибирске еще до приезда скорой
4
Оправданные по делу о вандализме руферы получили более 2 млн руб. компенсаций
5
Автомобиль упал в Керченский пролив при выгрузке с парома
6
Неизвестные похитили двух братьев-школьников в Тульской области
7
СМИ: изъятые у Захарченко миллиарды связаны с "семейным бизнесом"
Темы дня
Реклама