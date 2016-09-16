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Федерация пауэрлифтинга России дисквалифицировала Булатова на 4 года

Спорт
16 сентября, 14:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, сентября. /ТАСС
Дисквалификация спортсмена отсчитывается с 1 октября 2015 года
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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Федерация пауэрлифтинга России дисквалифицировала Николая Булатова на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на официальном сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Отмечается, что дисквалификация спортсмена отсчитывается с 1 октября 2015 года.

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