Федерация пауэрлифтинга России дисквалифицировала Булатова на 4 года

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Федерация пауэрлифтинга России дисквалифицировала Николая Булатова на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на официальном сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Отмечается, что дисквалификация спортсмена отсчитывается с 1 октября 2015 года.