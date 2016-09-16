Инфантино: победа Чеферина на выборах главы УЕФА - олицетворение демократии

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ЦЮРИХ /Швейцария/, 16 сентября. /Спец. корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Избрание словенца Александера Чеферина на пост президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) - это олицетворение демократии. Такое мнение журналистам высказал глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
В среду в Афинах прошел внеочередной конгресс УЕФА, на котором Чеферин был избран президентом организации. Он набрал 42 голоса, другой кандидат, голландец Михаэль ван Праг, - 13.
"Я думаю, что прошедшие выборы президента УЕФА - сигнал от большинства национальных ассоциаций, которые хотят видеть изменения, хотят видеть новых людей. Это олицетворение демократии, что очень важно сейчас и позволит легитимно проводить реформы в футболе".
Инфантино считает Чеферина компетентным специалистом и рассчитывает на плодотворную совместную работу. "Прежде всего, я хочу его поздравить, так как это был убедительный успех. У него много хороших идей, хоть он и новое лицо для большинства людей, однако понятно, что президентом ассоциации может стать только компетентный специалист. Я с оптимизмом смотрю на нашу будущую совместную, тесную работу с ним, так как обновленная ФИФА ищет новые вызовы и открыта к сотрудничеству с конфедерациями", - сказал Инфантино.