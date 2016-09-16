Инфантино не намерен вмешиваться в формирование состава участников Лиги чемпионов

ЦЮРИХ /Швейцария/, 16 сентября. /Спец. корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Международная федерация футбола (ФИФА) и ее президент Джанни Инфантино не намерены влиять на реформы, проводимые Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), в частности, вмешиваться в формирование состава участников Лиги чемпионов. Об этом Инфантино заявил журналистам на саммите по вопросам этики в спорте.

Ранее УЕФА принял ряд изменений, касающихся формата Лиги чемпионов начиная с сезона-2018/19. В частности, представители четырех лучших чемпионатов по рейтингу УЕФА будут гарантированно получать по четыре места на групповом этапе турнира. Гарантированное место на групповом этапе также получит победитель прошедшей Лиги Европы. Также изменения предполагают увеличение финансовых выплат клубам.

"На протяжении моей 15-летней работы в УЕФА у нас постоянно была дискуссия с европейскими клубами на эту тему, однако мы всегда приходили к консенсусу. Сейчас этим вопросом будут заниматься новые люди, которые, уверен, примут общее, устраивающее всех положительное решение, как это всегда и было в УЕФА. В любом случае, это компетенция УЕФА и я не собираюсь вмешиваться в эту дискуссию. Убежден, они примут правильное для всех сторон решение", - отметил Инфантино.

В настоящее время прямые путевки в групповой раунд Лиги чемпионов получают 12 победителей национальных чемпионатов (1-12-е место согласно таблице коэффициентов УЕФА), 6 серебряных призеров (1-6-е место рейтинга), 3 бронзовых призера (первые три ассоциации) и победитель Лиги Европы.