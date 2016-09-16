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Число атлетов РФ в новом пуле тестирования IAAF сокращено в пять раз

Спорт
16 сентября, 15:41 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 16, сентября. /ТАСС
Кроме завершившей спортивную карьеру прыгуньи с шестом Елены Исинбаевой из сентябрьского списка выбыли российские легкоатлеты, еще не заявлявшие о своем уходе из спорта
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ЖЕНЕВА, 16 сентября. /ТАСС/. Количество российских легкоатлетов в сентябрьском пуле допинг-тестирования Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) сократилось по сравнению с предолимпийским больше чем в пять раз - с 247 до 49. Об этом сообщает официальный сайт IAAF.

Кроме завершившей спортивную карьеру прыгуньи с шестом Елены Исинбаевой из сентябрьского списка выбыли такие известные российские легкоатлеты, еще не заявлявшие о своем уходе из спорта, как чемпион мира 2013 года в ходьбе на 20 км Александр Иванов, победительница юниорского первенства мира 2014 года в прыжках с шестом Алена Лутковская, бронзовый призер ЧМ-2013 в метании копья Дмитрий Тарабин, победительница Олимпиады 2012 года в беге на 800 метров Мария Савинова и многие другие.

 

 

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Исинбаева, Елена Гаджиевна
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Допинг Допинг-скандал вокруг российских легкоатлетов
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