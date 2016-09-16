ХК "Авангард" заключил контракт с чемпионом мира Никитиным

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ОМСК, 16 сентября. /ТАСС/. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" заключил контракт с защитником Никитой Никитиным. Об этом сообщается на официальном сайте омской команды.
Срок соглашения с 30-летним хоккеистом рассчитан до конца сезона.
Никитин в России выступал только за "Авангард" (141 матч, 45 очков). В сезоне-2010/11 он отправился в Национальную хоккейную лигу (НХЛ), где играл за "Сент-Луис Блюз", "Коламбус Блю Джекетс" и "Эдмонтон Ойлерз". Всего в НХЛ провел он 264 матча, набрал 76 очков.
Также Никитин является обладателем Кубка европейских чемпионов в составе "Авангарда" в 2005 году, серебряным призером молодежного чемпионата мира 2006 года, чемпионом мира 2012 года.