ХК "Авангард" заключил контракт с чемпионом мира Никитиным

ОМСК, 16 сентября. /ТАСС/. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" заключил контракт с защитником Никитой Никитиным. Об этом сообщается на официальном сайте омской команды.

Срок соглашения с 30-летним хоккеистом рассчитан до конца сезона.

Никитин в России выступал только за "Авангард" (141 матч, 45 очков). В сезоне-2010/11 он отправился в Национальную хоккейную лигу (НХЛ), где играл за "Сент-Луис Блюз", "Коламбус Блю Джекетс" и "Эдмонтон Ойлерз". Всего в НХЛ провел он 264 матча, набрал 76 очков.

Также Никитин является обладателем Кубка европейских чемпионов в составе "Авангарда" в 2005 году, серебряным призером молодежного чемпионата мира 2006 года, чемпионом мира 2012 года.