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Тарпищев: ФТР не понесет убытков из-за переноса пятничных матчей Кубка Дэвиса

Спорт
16 сентября, 16:10 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Иван Пучков
Одиночные матчи Андрей Кузнецов - Александр Недовесов и Евгений Донской - Михаил Кукушкин из-за непогоды были перенесаны на субботу
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МОСКВА, 16 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Федерация тенниса России (ФТР) не понесет никаких финансовых потерь из-за переноса пятничных матчей Кубка Дэвиса между сборными России и Казахстана в Москве. Соответствующее заявление сделал глава ФТР Шамиль Тарпищев.

Ранее организаторы сообщили журналистам, что одиночные матчи Андрей Кузнецов - Александр Недовесов и Евгений Донской - Михаил Кукушкин отменены из-за непогоды, они состоятся в субботу.

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"Завтра в 10 утра начнутся игры по сегодняшнему расписанию, финансово, в принципе, нет никаких накладок. Если завтра все будет нормально, сможем сыграть три матча - две одиночки и пару, а если будут задержки и плохая погода, то по регламенту можно играть в понедельник. Если же и в понедельник дождь, то матч переносится", - сказал Тарпищев.

"По обоюдному согласию определяются сроки. В таком случае игры будут также в Москве, но сроки будут новые. Поражение принимающей стороне было бы засчитано, если бы не сделали корт, а погодные условия таковыми не считаются", - заключил Тарпищев.

Первый поединок в субботу запланирован на 10:00 мск. После одиночных матчей должна пройти парная встреча, где заявлены Константин Кравчук/Андрей Рублев и Андрей Голубев/ Недовесов, а также еще две одиночные игры между Кузнецовым и Кукушкиным, а также Донским и Недовесовым.

Матчи пройдут на открытых кортах Национального теннисного центра имени Хуана Антонио Самаранча в Москве.

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