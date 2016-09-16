Тарпищев: ФТР не понесет убытков из-за переноса пятничных матчей Кубка Дэвиса

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МОСКВА, 16 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Федерация тенниса России (ФТР) не понесет никаких финансовых потерь из-за переноса пятничных матчей Кубка Дэвиса между сборными России и Казахстана в Москве. Соответствующее заявление сделал глава ФТР Шамиль Тарпищев.
Ранее организаторы сообщили журналистам, что одиночные матчи Андрей Кузнецов - Александр Недовесов и Евгений Донской - Михаил Кукушкин отменены из-за непогоды, они состоятся в субботу.
"Завтра в 10 утра начнутся игры по сегодняшнему расписанию, финансово, в принципе, нет никаких накладок. Если завтра все будет нормально, сможем сыграть три матча - две одиночки и пару, а если будут задержки и плохая погода, то по регламенту можно играть в понедельник. Если же и в понедельник дождь, то матч переносится", - сказал Тарпищев.
"По обоюдному согласию определяются сроки. В таком случае игры будут также в Москве, но сроки будут новые. Поражение принимающей стороне было бы засчитано, если бы не сделали корт, а погодные условия таковыми не считаются", - заключил Тарпищев.
Первый поединок в субботу запланирован на 10:00 мск. После одиночных матчей должна пройти парная встреча, где заявлены Константин Кравчук/Андрей Рублев и Андрей Голубев/ Недовесов, а также еще две одиночные игры между Кузнецовым и Кукушкиным, а также Донским и Недовесовым.
Матчи пройдут на открытых кортах Национального теннисного центра имени Хуана Антонио Самаранча в Москве.