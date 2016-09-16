Стадион "Фишт" в Сочи примет первые матчи в марте 2017 года

КАЗАНЬ, 16 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Угаров/. Стадион "Фишт" в Сочи будет сдан после реконструкции к чемпионату мира 2018 года по футболу в декабре текущего года, первые матчи планируется провести в марте 2017 года. Об этом в пятницу сообщил журналистам министр спорта России Виталий Мутко.

"В Сочи мы планируем в начале декабря сдачу стадиона, а пусконаладка будет в январе - феврале", - сказал Мутко. "И где-то с марта мы хотим играть в Сочи", - добавил министр.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. В Сочи пройдут 4 матча группового этапа, а также матч 1/8 и 1/4 финала.