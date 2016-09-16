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Заседание Совета при президенте РФ по спорту состоится 11 октября

Спорт
16 сентября, 16:25 UTC+3
Повесткой дня станут итоги Олимпиады в Бразилии и совершенствование системы физического воспитания населения
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© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Заседание Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта состоится 11 октября во Владимирской области. Об этом говорится в распоряжении президента РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

"Провести 11 октября 2016 года во Владимирской области заседание Совета при президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта с повесткой дня "О совершенствовании системы физического воспитания населения. Об итогах ХХХI Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия)", - говорится в сообщении.

Предыдущий Совет при президенте РФ по спорту проходил 22 апреля в Казани и был посвящен вопросам развития хоккея и хоккея с мячом. До этого Совет по спорту при президенте, посвященный футболу, проходил в ноябре 2015 года в Москве.

Ранее на этой неделе Путин провел рабочую встречу с главой Олимпийского комитета России (ОКР) Александром Жуковым, который сообщил, что готовится представить главе государства ряд предложений по итогам Олимпиады в Бразилии на предстоящем заседании Совета.

По словам главы ОКР, большинство спортивных федераций во время подготовки к соревнованиям и самой Олимпиады сработали неплохо, "но кое-где придется рекомендовать принять определенные решения".

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