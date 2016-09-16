Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.09:
$ 64.99
€ 73.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тренер сборной Швеции Гренборг еще не определился с составом на матч КМ с командой России

Спорт
16 сентября, 17:37 UTC+3 ТОРОНТО корр. ТАСС, Олег Кошелев
Сборные России и Швеции сыграют на групповом этапе Кубка мира в Торонто 18 сентября
Материал из 1 страницы

ТОРОНТО /Канада/, 16 сентября. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Главный тренер сборной Швеции по хоккею Рикард Гренборг пока не определился с тем, кто из полевых игроков не попадет в состав на первый матч Кубка мира против команды России, ворота шведов будет защищать Хенрик Лундквист. Об этом Гренборг рассказал журналистам.

Сборные России и Швеции сыграют на групповом этапе Кубка мира в Торонто 18 сентября.

"У нас пока нет решения о том, кто из полевых игроков не попадет в состав на матч с Россией. Это всегда непростое решение. Пока могу только сказать, что ворота будет защищать Хенрик Лундквист", - сказал Гренборг.

"Честно говоря, у меня нет каких-то беспокойств накануне старта турнира. Мы все с нетерпением ждем первого матча. Надеемся, все сложится хорошо, у нас есть шансы выиграть", - добавил он.

Накануне главный тренер сборной России Олег Знарок объявил, что ворота команды в матче со шведами будет защищать Сергей Бобровский.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Кубок мира по хоккею
В других СМИ
Реклама
Фото
10
"Зенит" победил "Маккаби" в матче Лиги Европы, проигрывая 0:3
5
Сборная России по хоккею проиграла канадцам в выставочном матче перед Кубком мира
12
Работа над ошибками по ходу игры: ЦСКА сыграл вничью с "Байером"
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минобрнауки: умершая на уроке танцев школьница имела все медсправки для посещения занятий
2
Автомобиль упал в Керченский пролив при выгрузке с парома
3
Меркель: Евросоюз находится в критическом положении
4
В РГГУ удивлены претензиям уволившихся педагогов Института психологии
5
Неизвестные похитили двух братьев-школьников в Тульской области
6
Путин: Украина не ратифицировала устав СНГ и не может претендовать на внесение изменений
7
СМИ: изъятые у Захарченко миллиарды связаны с "семейным бизнесом"
Темы дня
Реклама