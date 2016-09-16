Тренер сборной Швеции Гренборг еще не определился с составом на матч КМ с командой России

ТОРОНТО /Канада/, 16 сентября. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Главный тренер сборной Швеции по хоккею Рикард Гренборг пока не определился с тем, кто из полевых игроков не попадет в состав на первый матч Кубка мира против команды России, ворота шведов будет защищать Хенрик Лундквист. Об этом Гренборг рассказал журналистам.

Сборные России и Швеции сыграют на групповом этапе Кубка мира в Торонто 18 сентября.

"У нас пока нет решения о том, кто из полевых игроков не попадет в состав на матч с Россией. Это всегда непростое решение. Пока могу только сказать, что ворота будет защищать Хенрик Лундквист", - сказал Гренборг.

"Честно говоря, у меня нет каких-то беспокойств накануне старта турнира. Мы все с нетерпением ждем первого матча. Надеемся, все сложится хорошо, у нас есть шансы выиграть", - добавил он.

Накануне главный тренер сборной России Олег Знарок объявил, что ворота команды в матче со шведами будет защищать Сергей Бобровский.