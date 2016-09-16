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БИШКЕК, 16 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на двойные стандарты в действиях антидопинговых агентств.
"Мы не разделяем то, что делают хакеры, но то, что они сделали не может не быть интересным для международной общественности, прежде всего спортивной общественности. Возникает очень много вопросов. Вроде как бы здоровые спортсмены легально принимают медикаменты, запрещенные для других, а люди, которые явно страдают тяжелыми заболеваниями, тяжелой инвалидностью, даже по подозрению в принятии каких-то препаратов отстраняются от Паралимпийских игр", - заявил Путин во время беседы с лидерами стран СНГ на заседании саммита Содружества в узком составе.
Он добавил, что "это не укладывается совершенно ни в какие рамки".
Тему взлома базы данных WADA президенты подняли в связи с тем, что Путин во время своего выступления поздравил президента Киргизии Алмазбека Атамбаева с успешным проведением Игр кочевников. "То, что президент Киргизии провел такие масштабные и интересные соревнования, это очень здорово, я вас поздравляю", - сказал Путин.
На что киргизский лидер отметил, что главным преимуществом прошедших Игр кочевников было отсутствие в них политизации.