Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.09:
$ 64.99
€ 73.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин обратил внимание на двойные стандарты в действиях антидопинговых агентств

Спорт
16 сентября, 17:01 UTC+3 БИШКЕК 16, сентября. /ТАСС
Президент заявил, что Россия "не разделяет то, что делают хакеры", но отметил, что опубликованные ими данные вызывают очень много вопросов
Материал из 1 страницы

БИШКЕК, 16 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на двойные стандарты в действиях антидопинговых агентств.

Смотрите также
Глава WADA Крейг Риди
Глава WADA сомневается в том, что власти РФ связаны с атаками хакеров

"Мы не разделяем то, что делают хакеры, но то, что они сделали не может не быть интересным для международной общественности, прежде всего спортивной общественности. Возникает очень много вопросов. Вроде как бы здоровые спортсмены легально принимают медикаменты, запрещенные для других, а люди, которые явно страдают тяжелыми заболеваниями, тяжелой инвалидностью, даже по подозрению в принятии каких-то препаратов отстраняются от Паралимпийских игр", - заявил Путин во время беседы с лидерами стран СНГ на заседании саммита Содружества в узком составе.

Он добавил, что "это не укладывается совершенно ни в какие рамки".

Тему взлома базы данных WADA президенты подняли в связи с тем, что Путин во время своего выступления поздравил президента Киргизии Алмазбека Атамбаева с успешным проведением Игр кочевников. "То, что президент Киргизии провел такие масштабные и интересные соревнования, это очень здорово, я вас поздравляю", - сказал Путин.

На что киргизский лидер отметил, что главным преимуществом прошедших Игр кочевников было отсутствие в них политизации.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Допинг Олимпийские и Паралимпийские игры 2016 года Допинг-скандал вокруг российских легкоатлетов
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
В других СМИ
Реклама
Фото
10
"Зенит" победил "Маккаби" в матче Лиги Европы, проигрывая 0:3
5
Сборная России по хоккею проиграла канадцам в выставочном матче перед Кубком мира
12
Работа над ошибками по ходу игры: ЦСКА сыграл вничью с "Байером"
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минобрнауки: умершая на уроке танцев школьница имела все медсправки для посещения занятий
2
Автомобиль упал в Керченский пролив при выгрузке с парома
3
Меркель: Евросоюз находится в критическом положении
4
В РГГУ удивлены претензиям уволившихся педагогов Института психологии
5
Неизвестные похитили двух братьев-школьников в Тульской области
6
Путин: Украина не ратифицировала устав СНГ и не может претендовать на внесение изменений
7
СМИ: изъятые у Захарченко миллиарды связаны с "семейным бизнесом"
Темы дня
Реклама