Плющенко сообщил, что пропустит предстоящий сезон

МОСКВА, 16 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко принял решение пропустить предстоящий сезон, но продолжит готовиться к Олимпиаде 2018 года. Об этом он сообщил ТАСС.

"Мы пропускаем сезон, смотрим тенденции и примем решение на следующий сезон, - заметил Плющенко. - Сейчас состояние хорошее, но нужно принимать решение на следующий ответственный сезон".

"Не вижу смысла выступать на чемпионатах Европы и мира, таких соревнований у меня было много. Смотрим в сторону Олимпийских игр, весь прицел на них. Но решение с (Алексеем) Мишиным и федерацией фигурного катания примем позже. Все решаем вместе", - добавил он.

Плющенко рассказал о своих ближайших планах: "Я продолжаю тренироваться - только вернулся из Бразилии, где у меня было три шоу, будет еще много показательных выступлений в российских регионах. В этом году будет потрясающий спектакль-шоу для всей семьи "Щелкунчик" - с 23 по 30 декабря в Москве, а потом в Санкт-Петербурге 2-7 января".

Как рассказал спортсмен, во время тура в Бразилии он начал исполнять аксель в три с половиной оборота. "Сейчас со здоровьем все восстановилось, болячки залечил, - сказал он. - В Бразилии начал аксель в 3,5 оборота прыгать - подхожу к своей форме. И накатывать ее буду на шоу, а решение по участию в Играх примем позже".

В апреле 2015 года Плющенко объявил о возобновлении карьеры и вскоре вошел в состав сборной России, однако в середине сентября, после рецидива травмы спины, сообщил о решении пропустить прошлый сезон. Плющенко - двукратный олимпийский чемпион: 2006 года в мужском одиночном катании и 2014 года в командных соревнованиях.