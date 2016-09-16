Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.09:
$ 64.99
€ 73.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Плющенко сообщил, что пропустит предстоящий сезон

Спорт
16 сентября, 17:39 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова
Спортсмен продолжит готовиться к Олимпиаде 2018 года
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко принял решение пропустить предстоящий сезон, но продолжит готовиться к Олимпиаде 2018 года. Об этом он сообщил ТАСС.

Смотрите также
Евгений Плющенко
Евгений Плющенко будет ставить лезгинку на льду

"Мы пропускаем сезон, смотрим тенденции и примем решение на следующий сезон, - заметил Плющенко. - Сейчас состояние хорошее, но нужно принимать решение на следующий ответственный сезон".

"Не вижу смысла выступать на чемпионатах Европы и мира, таких соревнований у меня было много. Смотрим в сторону Олимпийских игр, весь прицел на них. Но решение с (Алексеем) Мишиным и федерацией фигурного катания примем позже. Все решаем вместе", - добавил он.

Плющенко рассказал о своих ближайших планах: "Я продолжаю тренироваться - только вернулся из Бразилии, где у меня было три шоу, будет еще много показательных выступлений в российских регионах. В этом году будет потрясающий спектакль-шоу для всей семьи "Щелкунчик" - с 23 по 30 декабря в Москве, а потом в Санкт-Петербурге 2-7 января".

Как рассказал спортсмен, во время тура в Бразилии он начал исполнять аксель в три с половиной оборота. "Сейчас со здоровьем все восстановилось, болячки залечил, - сказал он. - В Бразилии начал аксель в 3,5 оборота прыгать - подхожу к своей форме. И накатывать ее буду на шоу, а решение по участию в Играх примем позже".

В апреле 2015 года Плющенко объявил о возобновлении карьеры и вскоре вошел в состав сборной России, однако в середине сентября, после рецидива травмы спины, сообщил о решении пропустить прошлый сезон. Плющенко - двукратный олимпийский чемпион: 2006 года в мужском одиночном катании и 2014 года в командных соревнованиях.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
10
"Зенит" победил "Маккаби" в матче Лиги Европы, проигрывая 0:3
5
Сборная России по хоккею проиграла канадцам в выставочном матче перед Кубком мира
12
Работа над ошибками по ходу игры: ЦСКА сыграл вничью с "Байером"
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минобрнауки: умершая на уроке танцев школьница имела все медсправки для посещения занятий
2
Автомобиль упал в Керченский пролив при выгрузке с парома
3
Меркель: Евросоюз находится в критическом положении
4
В РГГУ удивлены претензиям уволившихся педагогов Института психологии
5
Неизвестные похитили двух братьев-школьников в Тульской области
6
Путин: Украина не ратифицировала устав СНГ и не может претендовать на внесение изменений
7
СМИ: изъятые у Захарченко миллиарды связаны с "семейным бизнесом"
Темы дня
Реклама