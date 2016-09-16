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Исполком РФС обсудит "Стратегию-2030" 23 сентября

Спорт
16 сентября, 17:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, сентября. /ТАСС
На повестке дня будут, в частности, вопросы о стратегии развития футбола в России до 2030 года и развитии детско-юношеского футбола и реализации программы РФС "Поиск талантов"
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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Очередное заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС) пройдет 23 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

Проект повестки дня заседания включает в себя следующие вопросы: о стратегии развития футбола в России до 2030 года; о развитии детско-юношеского футбола и реализации программы РФС "Поиск талантов"; утверждение программы о присуждении персональных образовательных грантов тренерам региональных центров подготовки футболистов в Российской Федерации; утверждение положения о присуждении грантов региональным центрам подготовки футболистов по футболу в Российской Федерации; об обращении Федерации футбола Волгоградской области о спортивном правопреемстве спортивной школы ФК "Ротор"; об утверждении места проведения финального матча Кубка России по футболу среди женских команд 2016 года; о размере платы за услуги по ведению паспортов футболистов; о внесении изменений в регламент РФС по разрешению споров.

Начало исполкома - 11:00 мск.

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