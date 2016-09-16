Исполком РФС обсудит "Стратегию-2030" 23 сентября

Мишка для новорожденного: как плюшевые игрушки помогут врачам перинатального центраОбщество 16 сентября, 17:55
Компания PricewaterhouseCoopers стала новым аудитором ФИФАСпорт 16 сентября, 17:45
Алексей Дюмин поздравил работников предприятий ОПК Тульской области с Днем оружейникаНовости партнеров 16 сентября, 17:43
Сечин выиграл иск к "Ведомостям" из-за публикации о доме в БарвихеЭкономика и бизнес 16 сентября, 17:31
Шойгу принял участие в церемонии вступления ассоциации клубов ДОСААФ в "Юнармию"Армия и ОПК 16 сентября, 17:09
Страницы истории: готовил ли Сталин десант на АляскуВ стране 16 сентября, 17:05
Владимир Путин принимает участие в саммите СНГ в Бишкеке. ВидеотрансляцияПолитика 16 сентября, 17:05
Как выглядят новые станции московского метроМосква 16 сентября, 17:04
МУС начнет рассматривать экологические преступленияМеждународная панорама 16 сентября, 17:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Очередное заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС) пройдет 23 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте РФС.
Проект повестки дня заседания включает в себя следующие вопросы: о стратегии развития футбола в России до 2030 года; о развитии детско-юношеского футбола и реализации программы РФС "Поиск талантов"; утверждение программы о присуждении персональных образовательных грантов тренерам региональных центров подготовки футболистов в Российской Федерации; утверждение положения о присуждении грантов региональным центрам подготовки футболистов по футболу в Российской Федерации; об обращении Федерации футбола Волгоградской области о спортивном правопреемстве спортивной школы ФК "Ротор"; об утверждении места проведения финального матча Кубка России по футболу среди женских команд 2016 года; о размере платы за услуги по ведению паспортов футболистов; о внесении изменений в регламент РФС по разрешению споров.
Начало исполкома - 11:00 мск.