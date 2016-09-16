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Компания PricewaterhouseCoopers стала новым аудитором ФИФА

Спорт
16 сентября, 17:45 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 16, сентября. /ТАСС
В конце июня аудиторская компания KPMG прекратила сотрудничество с ФИФА из-за медленного процесса реформирования организации
Материал из 1 страницы
© Scott Olson/Getty Images

ЖЕНЕВА, 16 сентября. /ТАСС/. Компания PricewaterhouseCoopers (PwC) стала новым аудитором Международной федерацией футбола (ФИФА). Об этом сообщается в пресс-релизе ФИФА.

"Бюро Совета ФИФА утвердило швейцарскую компанию PwC в качестве нового аудитора ФИФА", - говорится в сообщении.

В конце июня аудиторская компания KPMG прекратила сотрудничество с ФИФА из-за медленного процесса реформирования организации.

PricewaterhouseCoopers является одной из четырех крупнейших компаний, оказывающих консалтинговые и аудиторские услуги. Помимо нее, в этот список входят Ernst&Young, KPMG и Deloitte.

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