Компания PricewaterhouseCoopers стала новым аудитором ФИФА

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ЖЕНЕВА, 16 сентября. /ТАСС/. Компания PricewaterhouseCoopers (PwC) стала новым аудитором Международной федерацией футбола (ФИФА). Об этом сообщается в пресс-релизе ФИФА.
"Бюро Совета ФИФА утвердило швейцарскую компанию PwC в качестве нового аудитора ФИФА", - говорится в сообщении.
В конце июня аудиторская компания KPMG прекратила сотрудничество с ФИФА из-за медленного процесса реформирования организации.
PricewaterhouseCoopers является одной из четырех крупнейших компаний, оказывающих консалтинговые и аудиторские услуги. Помимо нее, в этот список входят Ernst&Young, KPMG и Deloitte.