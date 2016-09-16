СМИ назвали кандидатами на пост тренера ФК "Легия" Гончаренко и Кононова

ВАРШАВА, 16 сентября. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Уфа" Виктор Гончаренко и бывший наставник "Краснодара" Олег Кононов вошли в список кандидатов на пост главного тренера польской "Легии". Об этом сообщает портал Przeglad Sportowy.

Отмечается, что также на должность рассматриваются бывший главный тренер украинских "Металлиста" и "Днепра" Мирон Маркевич, наставник словацкой "Жилины" Адриан Гула и главный тренер сборной Ганы Авраам Грант.

"Легию" в настоящее время возглавляет албанец Бесник Хаси, сменивший на этом посту Станислава Черчесова.