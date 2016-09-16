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Сборная США выступит на КМ по хоккею под девизом "Время пришло"

Спорт
16 сентября, 18:26 UTC+3 ТОРОНТО корр. ТАСС, Олег Кошелев
Последнего успеха на крупных международных турнирах сборная США добилась в 1996 году, выиграв Кубок мира
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ТОРОНТО /Канада/, 16 сентября. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Сборная США выступит на Кубке мира по хоккею под девизом "Время пришло". Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Джон Торторелла.

Последнего успеха на крупных международных турнирах сборная США добилась в 1996 году, выиграв Кубок мира. После этого американцы дважды проигрывали в финалах олимпийских турниров (2002 и 2010).

"Мое обращение к команде уместилось всего в два слова: "Время пришло". Мы не должны жить прошлым или будущим, нужно думать только о том, что происходит сегодня. Кубок мира - это турнир, где сыграют лучшие хоккеисты мира, и для нас нет лучшей возможности представлять свою страну", - сказал Торторелла.

По словам тренера, он пока не изучил своего первого соперника - сборную Европы. "Не стоит воспринимать это как неуважение, - подчеркнул Торторелла. - Просто пока я сосредоточен на нашей команде. А изучению сборной Европы я посвящу сегодняшний вечер".

Торторелла сообщил, что сборная США начнет турнир с Джонатаном Куиком в воротах.

Сборная США сыграет со сборной Европы в стартовом матче турнира, который состоится 17 сентября, начало в 22:30 мск.

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