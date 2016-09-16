Газон на стадионе "Казань-Арена" сдадут в эксплуатацию до 11 октября

КАЗАНЬ, 16 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Угаров/. Газон на стадионе "Казань-Арена", уложенный в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года по футболу, сдадут в эксплуатацию до 11 октября 2016 года, испытывать его будут игроки казанского "Рубина". Об этом сегодня сообщил журналистам министр спорта России Виталий Мутко.

"Что касается готовности Казани к чемпионату и Кубку конфедераций, стадион мы сегодня посетили, работы завершены, газон 10-11 октября будет передан в эксплуатацию стадиону, подрядчик его отдаст", - сказал Мутко. Он отметил, что "на этой или в начале следующей недели приедут эксперты ФИФА, будет инспекционный визит по качеству газона, я думаю, там никаких проблем не будет", - добавил он.

По словам Мутко, ближайшие матчи на "Казань-Арене" планируется провести в ноябре. "Что касается тестовых игр, то еще предстоит до конца года провести две игры клуба "Рубин", они сыграют 15 числа первую игру", - пояснил министр. "Что касается сборной России, мы хотели бы сыграть 14 ноября, но климатические условия... Думаем, может быть, октябрьскую игру посмотрим очень внимательно, чтобы сделать в тестовом режиме игру сборной", - уточнил Мутко.

Министр спорта России Виталий Мутко в пятницу провел в Казани совещание по жеребьевке Кубка конфедераций.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.