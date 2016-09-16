ЦСКА одержал девятую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал победу над екатеринбургским "Автомобилистом" со счетом 4:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Александр Попов (18-я и 22-я минуты), Богдан Киселевич (20) и Дмитрий Кугрышев (45). У проигравших отличились Никлас Андерсен (31) и Алексей Василевский (33). Для армейцев эта победа стала девятой подряд в текущем сезоне КХЛ.

В Западной конференции ЦСКА после десяти матчей сохранил лидерство, набрав 27 очков. "Автомобилист" в Восточной конференции с 17 баллами идет вторым.

В следующем матче ЦСКА 18 сентября на выезде сыграет с ханты-мансийской "Югрой". "Автомобилист" 19 сентября дома примет санкт-петербургский СКА.

Также в пятницу "Югра" в серии буллитов обыграла череповецкую "Северсталь" (2:1).