Радулов может сыграть за сборную РФ на КМ в случае травмы кого-то из хоккеистов

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ТОРОНТО /Канада/, 16 сентября. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий Александр Радулов может сыграть за сборную России на Кубке мира в случае, если кто-то из хоккеистов команды получит серьезную травму. Об этом журналистам сообщил тренер россиян Харийс Витолиньш.
Радулов, этим летом перешедший из ЦСКА в клуб Национальной хоккейной лиги "Монреаль Канадиенс", не попал в состав команды.
"Как известно, можно сделать замену и по ходу турнира, смотря какая травма, - сказал Витолиньш. - В России на данный момент идет чемпионат КХЛ, который не прерывался. Здесь же есть Радулов, который готовится к сезону".
Кубок мира пройдет с 17 сентября по 1 октября. Сборная России сыграет со шведами 18 сентября. Начало матча в 22:00 мск.