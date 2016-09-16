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Радулов может сыграть за сборную РФ на КМ в случае травмы кого-то из хоккеистов

Спорт
16 сентября, 19:55 UTC+3 ТОРОНТО корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
Александр Радулов, этим летом перешедший из ЦСКА в клуб Национальной хоккейной лиги "Монреаль Канадиенс", не попал в состав команды
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ТОРОНТО /Канада/, 16 сентября. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий Александр Радулов может сыграть за сборную России на Кубке мира в случае, если кто-то из хоккеистов команды получит серьезную травму. Об этом журналистам сообщил тренер россиян Харийс Витолиньш.

Радулов, этим летом перешедший из ЦСКА в клуб Национальной хоккейной лиги "Монреаль Канадиенс", не попал в состав команды.

"Как известно, можно сделать замену и по ходу турнира, смотря какая травма, - сказал Витолиньш. - В России на данный момент идет чемпионат КХЛ, который не прерывался. Здесь же есть Радулов, который готовится к сезону".

Кубок мира пройдет с 17 сентября по 1 октября. Сборная России сыграет со шведами 18 сентября. Начало матча в 22:00 мск.

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