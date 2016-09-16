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Овечкин считает, что рожден для того, чтобы отмечать дни рождения на льду

Спорт
16 сентября, 20:47 UTC+3 ТОРОНТО корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
17 сентября хоккеисту исполнится 31 год
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ТОРОНТО /Канада/, 16 сентября. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий сборной России Александр Овечкин рожден для того, чтобы отмечать свой день рождения не дома, а на хоккейной площадке. Такое мнение журналистам высказал сам игрок.

17 сентября хоккеисту исполнится 31 год.

"Это момент не то что бы уникальный. Каждый раз свой день рождения дома не получается отмечать, - сказал хоккеист. - Видимо, я рожден для этого. Праздник отметим, я шампанское заказал".

По словам игрока, первый соперник россиян на Кубке мира команда Швеции играет в европейский стиль. "Они больше играют в хоккей, похожий на наш стиль, все будет зависеть от того, как мы будем двигаться. Их вратарь Хенрик Лундквист - один из лучших. Мы играем против шведов часто, поэтому как-никак нужно забивать", - отметил он.

Сборная России сыграет со шведами 18 сентября. Начало матча в 22:00 мск. Кубок мира пройдет с 17 сентября по 1 октября.

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