Футболистки сборной России проиграли немкам в отборочном матче ЧЕ-2017

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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Футболистки сборной России проиграли команде Германии в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2017 года. Встреча, которая прошла на "Арене-Химки", завершилась со счетом 0:4.
Голы забили Леони Майер (14-я минута), Катрин Хендрих (25) и Лена Петерман (78). Автогол на счету Ксении Цыбутович (7).
Сборная России занимает второе место в группе 5, набрав после 7 матчей 11 очков. Россиянки уже обеспечили себе участие в стыковых матчах за путевку на Евро. Немки обеспечили себе победу в группе (21) и прямую путевку в финальный турнир.
В заключительном матче отборочного турнира россиянки 20 сентября сыграют с командой Хорватии.