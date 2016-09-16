ФК "Црвена Звезда" и "Спартак" договорились провести товарищеский матч весной 2017 г.

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БЕЛГРАД, 16 сентября. /ТАСС/. Сербская "Црвена Звезда" и московский "Спартак" договорились провести товарищеский матч весной 2017 года в Белграде, предварительная дата - 25 марта. Об этом сообщается на официальном сайте сербского футбольного клуба.
Сторонам осталось только договориться о последних деталях.
В сентябре 2014 года "Спартак" провел товарищескую встречу с "Црвеной Звездой" (1:1), эта игра стала первой на новом стадионе московского клуба.