ФК "Црвена Звезда" и "Спартак" договорились провести товарищеский матч весной 2017 г.

БЕЛГРАД, 16 сентября. /ТАСС/. Сербская "Црвена Звезда" и московский "Спартак" договорились провести товарищеский матч весной 2017 года в Белграде, предварительная дата - 25 марта. Об этом сообщается на официальном сайте сербского футбольного клуба.

Сторонам осталось только договориться о последних деталях.

В сентябре 2014 года "Спартак" провел товарищескую встречу с "Црвеной Звездой" (1:1), эта игра стала первой на новом стадионе московского клуба.