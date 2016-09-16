Гимнастическое шоу стало для Алексея Немова частицей жизни

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МОСКВА, 16 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Шоу с участием олимпийских чемпионов "Алексей Немов и легенды спорта" стало для известного гимнаста частичкой жизни. Об этом четырехкратный олимпийский чемпион заявил журналистам по окончании представления, прошедшего в столичном "Мегаспорте".
"Для меня все, что происходило сегодня, стало частичкой жизни, в которой мне удалось собрать всех своих друзей, - рассказал Немов. - Это было непросто, поэтому я не могу сказать, что шоу теперь будет ежегодным, но мне очень этого хотелось бы. Сегодня мне это удалось, и я счастлив".
Немов подчеркнул, что этим шоу он отдал дань уважения своему виду спорта. "Это дань уважения спортивной гимнастике, благодаря которой я здесь сегодня в кругу великих людей и чемпионов - Александр Карелин, Александр Попов, Дима Саутин и многие другие. Я старался быть похожим на них", - отметил он.
В шоу приняли участие Светлана Хоркина, Антон Голоцуцков, Николай Крюков, Елена Замолодчикова. Действующую сборную представили Алия Мустафина, Денис Аблязин и другие лидеры команды. С отдельным номером согласились выступить болгарин Йордан Йовчев и Оксана Чусовитина из Узбекистана, легендарные гимнасты, единственные в истории участники шести и семи Олимпиад соответственно.
Художественную гимнастику представили Ляйсан Утяшева, Ирина Чащина, Яна Кудрявцева, Маргарита Мамун и Александра Солдатова.
Алексей Немов - четырехкратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира, чемпион Европы.