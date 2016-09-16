Бэбкок: канадский хоккеист Жиру не попал в состав на первый матч КМ с чехами

ТОРОНТО /Канада/, 16 сентября. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Нападающий сборной Канады Клод Жиру не сыграет в стартовом матче Кубка мира по хоккею против команды Чехии. Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Майк Бэбкок.

"Завтра не сыграют Жиру и Джейк Маззин. Это тренерское решение. Место в воротах займет Кэри Прайс, запасным вратарем будет Кори Кроуфорд", - сказал Бэбкок.

Тренировку пропустил защитник Ши Уэбер. "Он будет готов завтра", - сообщил Бэбкок.

Матч между сборными Чехии и Канады пройдет в ночь на 18 сентября начало в 03:00 мск.