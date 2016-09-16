Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.09:
$ 64.99
€ 73.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тренер: Мутко - единственный из кандидатов, кто поддерживает женский футбол

Спорт
16 сентября, 22:22 UTC+3 ХИМКИ область/ 16, сентября. /ТАСС
Выборы президента РФС состоятся 24 сентября
Материал из 1 страницы

ХИМКИ /Московская область/, 16 сентября. /ТАСС/. Виталий Мутко - единственный из всех кандидатов на пост президента Российского футбольного союза (РФС), который заинтересован в развитии женского футбола. Такое мнение высказала главный тренер женской сборной России Елена Фомина на пресс-конференции после матча отборочного турнира чемпионата Европы 2017 года против команды Германии (0:4).

Выборы президента РФС состоятся 24 сентября. "Я не буду оригинальна и скажу, что единственный из всех, кто заинтересован в развитии женского футбола - это Мутко. Он постоянно поддерживает нас, мы с ним больше всех говорим о развитии женского футбола. Я вижу, что он как никто горит этим", - сказала Фомина.

В пятницу женская сборная России проиграла команде Германии со счетом 0:4 в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2017 года, который прошел в Химках. Немки в августе стали олимпийскими чемпионками на Играх в Рио-де- Жанейро. Также они являются восьмикратными чемпионками Европы, шесть раз подряд побеждали с 1995 года.

"Мы понимали, что сборная Германии - серьезный соперник, что нам предстоит тяжелая игра. К сожалению, в первом тайме не справились, не смогли выполнить установку. Футболистки не могли зацепиться за мяч, поэтому приходилось постоянно обороняться под сильным прессингом. В целом, хочу поблагодарить девочек за игру, противостояли все-таки олимпийским чемпионкам, хотя есть ряд моментов, которые можно улучшать", - прокомментировала Фомина итоги встречи.

Она заявила, что команда должна сконцентрироваться на заключительном матче отборочного турнира против хорваток. "Постараемся поскорее забыть эту игру и готовимся к следующей. Только от нас зависит, выйдем мы на чемпионат Европы через стыковые матчи или напрямую", - сказала главный тренер национальной команды.

Сборная России занимает второе место в 5-й группе, набрав после 7 матчей 11 очков. Россиянки уже обеспечили себе участие в стыковых матчах за путевку на чемпионат Европы. Немки гарантировали победу в группе (21) и прямую путевку в финальный турнир. В заключительном матче отборочного турнира россиянки 20 сентября сыграют с командой Хорватии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
10
"Зенит" победил "Маккаби" в матче Лиги Европы, проигрывая 0:3
5
Сборная России по хоккею проиграла канадцам в выставочном матче перед Кубком мира
12
Работа над ошибками по ходу игры: ЦСКА сыграл вничью с "Байером"
Интересное
Кубок мира по хоккею: возвращение легенды
Вспоминай карнавал, вспоминай: самые яркие и эмоциональные фото Олимпиады-2016
Все победы сборной России на Олимпиаде-2016
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Хакеры опубликовали имена еще 11 спортсменов, принимавших допинг
2
Путин: Украина не ратифицировала устав СНГ и не может претендовать на внесение изменений
3
Порошенко: Киев расширит санкционный список российских компаний и физлиц
4
Суд освободил задержанного за стрельбу из свадебного кортежа помощника прокурора из Чечни
5
СМИ: изъятые у Захарченко миллиарды связаны с "семейным бизнесом"
6
Колокольцев поручил проверить антикоррупционный главк МВД
7
СНБО Украины ввел санкции против российских правоохранителей и судей
Темы дня
Реклама