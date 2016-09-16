Тренер: Мутко - единственный из кандидатов, кто поддерживает женский футбол

ХИМКИ /Московская область/, 16 сентября. /ТАСС/. Виталий Мутко - единственный из всех кандидатов на пост президента Российского футбольного союза (РФС), который заинтересован в развитии женского футбола. Такое мнение высказала главный тренер женской сборной России Елена Фомина на пресс-конференции после матча отборочного турнира чемпионата Европы 2017 года против команды Германии (0:4).

Выборы президента РФС состоятся 24 сентября. "Я не буду оригинальна и скажу, что единственный из всех, кто заинтересован в развитии женского футбола - это Мутко. Он постоянно поддерживает нас, мы с ним больше всех говорим о развитии женского футбола. Я вижу, что он как никто горит этим", - сказала Фомина.

В пятницу женская сборная России проиграла команде Германии со счетом 0:4 в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2017 года, который прошел в Химках. Немки в августе стали олимпийскими чемпионками на Играх в Рио-де- Жанейро. Также они являются восьмикратными чемпионками Европы, шесть раз подряд побеждали с 1995 года.

"Мы понимали, что сборная Германии - серьезный соперник, что нам предстоит тяжелая игра. К сожалению, в первом тайме не справились, не смогли выполнить установку. Футболистки не могли зацепиться за мяч, поэтому приходилось постоянно обороняться под сильным прессингом. В целом, хочу поблагодарить девочек за игру, противостояли все-таки олимпийским чемпионкам, хотя есть ряд моментов, которые можно улучшать", - прокомментировала Фомина итоги встречи.

Она заявила, что команда должна сконцентрироваться на заключительном матче отборочного турнира против хорваток. "Постараемся поскорее забыть эту игру и готовимся к следующей. Только от нас зависит, выйдем мы на чемпионат Европы через стыковые матчи или напрямую", - сказала главный тренер национальной команды.

Сборная России занимает второе место в 5-й группе, набрав после 7 матчей 11 очков. Россиянки уже обеспечили себе участие в стыковых матчах за путевку на чемпионат Европы. Немки гарантировали победу в группе (21) и прямую путевку в финальный турнир. В заключительном матче отборочного турнира россиянки 20 сентября сыграют с командой Хорватии.