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Светлана Хоркина отметила 20-летие победы на Играх выступлением в роли Кармен

Спорт
16 сентября, 22:31 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова
Хоркина - двукратная олимпийская чемпионка (1996, 2000), девятикратная чемпионка мира, в том числе трижды в абсолютном первенстве, и 13-кратная чемпионка Европы
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МОСКВА, 16 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Двукратная олимпийская чемпионка, 9-кратная чемпионка мира по спортивной гимнастике Светлана Хоркина отметила 20-летие победы на Олимпиаде в Атланте выступлением в шоу "Алексей Немов и легенды спорта" в роли Кармен. Представление прошло в столичном "Мегаспорте", передает корреспондент ТАСС.

"В этом году отмечается 20 лет с тех пор, как наша легендарная сборная по спортивной гимнастике выступила в Атланте, мужчины тогда завоевали золото (в командном многоборье. - Прим. ТАСС), я - первую для России медаль на брусьях, - рассказала Хоркина ТАСС. - Я решила отметить эту дату выступлением в вольных упражнениях с программой "Кармен", которую представила тогда на Олимпиаде".

Для Хоркиной эта программа знаковая: "С ней я попала еще в молодежную сборную. Скажу честно - кураж поймала, меня недаром в хорошем смысле слова "стервой" на помосте называли - своего никогда не отдавала. Готовилась к выступлению всего неделю, но в форме себя поддерживаю постоянно - зарядка каждый день. Выступить пришлось с небольшой травмой, полученной на репетиции".

Хоркина отметила, что шоу стало праздником "первых победителей". "Это наш праздник - тех первых победителей. И здорово, что сегодня мужская команда снова приближается к этому результату, завоевав серебро в Рио-де-Жанейро, а девочки держат планку", - сказала она.

В шоу приняли участие также Антон Голоцуцков, Николай Крюков, Елена Замолодчикова. Действующую сборную представили Алия Мустафина, Денис Аблязин и другие лидеры команды. С отдельным номером согласились выступить болгарин Йордан Йовчев и Оксана Чусовитина из Узбекистана, легендарные гимнасты, единственные в истории участники шести и семи Олимпиад соответственно. Художественную гимнастику представили Ляйсан Утяшева, Ирина Чащина, Яна Кудрявцева, Маргарита Мамун и Александра Солдатова.

Светлана Хоркина - двукратная олимпийская чемпионка (1996, 2000), 9-кратная чемпионка мира, в том числе трижды в абсолютном первенстве, и 13-кратная чемпионка Европы.

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