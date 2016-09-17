Кубок мира: 184 лучших хоккеиста мира сыграют в Торонто

ТОРОНТО /Канада/, 17 сентября. /ТАСС/. 17 сентября стартует Кубок мира по хоккею, турнир под эгидой Национальной хоккейной лиги (НХЛ) при содействии международной федерации хоккея (IIHF) и Ассоциации игроков НХЛ. В Кубке мира примут участие восемь сборных команд, две из которых - сборные Европы и Северной Америки до 23 лет - сформированы специально для нынешнего турнира, который пройдет по правилам НХЛ на площадках североамериканского формата. Все матчи будут сыграны в Торонто на арене "Эйр Канада-центр", которая принимала финал предыдущего Кубка мира в 2004 году.

Этот Кубок мира будет третьим по счету, ранее подобные соревнования НХЛ организовывала в 1996 и 2004 гг. Кроме того, предыдущий аналогичный турнир назывался Кубок Канады (четыре раза его выигрывали канадцы - 1976, 1984, 1987, 1991 и однажды сборная СССР - 1981). Наряду с Олимпийскими играми, где с 1998 года принимают участие представители НХЛ, Кубок мира - одно из главных событий в хоккейном календаре, учитывая, что на чемпионаты мира многие звезды НХЛ не приезжают.

В нынешнем году организаторы пригласили шесть сильнейших сборных мира, которые традиционно участвовали в розыгрышах Кубков Канады и мира, - хозяев, США, России, Швеции, Финляндии и Чехии. Новшеством является участие двух объединенных команд - Северной Америки (для игроков не старше 23 лет) и Европы (для представителей стран, не входящих в "большую четверку" континента).

Таким образом, на турнире выступят все лучшие игроки мира, представляющие 14 стран - в команду Европы вошли хоккеисты из Германии, Словакии, Швейцарии, Франции, Дании, Словении, Австрии и Норвегии. По среднему уровню игроков предстоящее первенство будет даже сильнее, чем прошедший в 2014 году в Сочи олимпийский турнир, где играли 12 команд, однако не было целой группы представителей НХЛ из Германии и Дании.

Сильнейшие сборные мира и две искусственные команды

По поводу шести самостоятельных сборных ни у кого вопросов не возникает. Появление сборных Европы и Северной Америки многими было воспринято критически - это лишь подчеркивает коммерческую составляющую турнира и не позволяет считать победителя действительно сильнейшей командой мира.

Впрочем, контраргументы организаторов и сторонников включения этих команд выглядят не менее убедительно с точки зрения общей привлекательности турнира. Во-первых, объективно было сложно найти две сборные, которые не потерялись бы на фоне мировых грандов - это касается и словаков, и швейцарцев, и немцев. Во-вторых, сам факт существования этих команд увеличивает "звездность" турнира. Иначе мы бы просто не увидели словенца Анже Копитара или молодых Джека Айкела из США и канадца Коннора Макдэйвида, которым не было бы гарантировано место в сборных своих стран.

"В начале формат мог показаться странным, - сказал вратарь сборной Финляндии Пекка Ринне. - Но сейчас можно сказать, что решение было правильным. Болельщики, да и сами хоккеисты понимают, что на этом турнире собрались все лучшие игроки. В этом и заключалась задача".

На предварительном этапе команды разделены на две группы. Группу А составили сборные Канады, США, Чехии и Европы, группу В - России, Швеции, Финляндии и Северной Америки. По две лучшие команды из каждой группы выходят в полуфинал (матчи будут сыграны 24 и 25 сентября), финал пройдет в формате до двух побед 27 и 29 сентября и, если понадобится, 1 октября.

Три команды с игроками КХЛ

Почти все участники Кубка мира выступают в НХЛ - лишь в командах России, Финляндии и Чехии есть несколько представителей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В российской сборной это три хоккеиста СКА - Евгений Дадонов, Павел Дацюк и Вадим Шипачев, а также столичный армеец Иван Телегин. Финны пригласили голкипера СКА Микко Коскинена и защитника "Салавата Юлаева" Сами Леписте, чехи - форварда "Трактора" Мартина Бирнера, а также нападающего Владимира Соботку, который имеет контракт с омским "Авангардом", однако в новом сезоне за сибиряков не играл.

Группа А: очередная встреча Канады и США

В группе А есть два явных фаворита - Сборные Канады и США. Канадцы - действующие олимпийские чемпионы и одни из главных претендентов на общую победу, которым предстоит защитить звание обладателей Кубка мира. Американцы решительно настроены впервые за долгое время одержать победу на большом турнире.

Под руководством Майка Бэбкока, приведшего "кленовые листья" к двум олимпийским титулам (2010, 2014), собраны 14 олимпийских чемпионов и пять чемпионов мира. Состав у главного тренера сборной Канады практически идеальный, так что потери таких величин, как Данкан Кит, Джейми Бенн и Тайлер Сегин выглядит абсолютно безболезненным. Любой из канадских нападающих четвертого звена гарантированно получил бы место в топ-6 любой другой команды, единственная позиция, которая может вызвать относительное беспокойство - вратарская. Кэри Прайс пропустил прошлый сезон из-за травмы, так что его возвращение в игру придется именно на Кубок мира.

Сборную США возглавляет 58-летний Джон Торторелла, который призван реабилитировать команду за провал на Олимпиаде в Сочи, где она осталась без медалей. Торторелла рассказал, что команда выступит на турнире под девизом "Время пришло" - именно таковым был его посыл игрокам. Действительно, сборная США уже 20 лет не побеждала на серьезных международных турнирах (с Кубка мира 1996 года), после чего было лишь два олимпийских серебра (2002 и 2010), а Игры в Сочи два года назад обернулись разочарованием от двух поражений в решающих встречах - 0:1 от Канады в полуфинале и 0:5 от Финляндии в матче за бронзу. От сборной США стоит ожидать атлетичной игры, дополненной мастерством таких форвардов, как Ти Джей Оши, Патрик Кейн и Джо Павелски.

На этом фоне чехи и европейцы выглядят куда скромнее. Состав у сборной Чехии едва ли не слабейший на турнире, недаром много разговоров ходило о возможном участии 44-летнего Яромира Ягра, который в итоге ответил отказом генеральному менеджеру и своему другу Мартину Ручински. Обнадежить чешских болельщиков может разве что заключительный выставочный матч перед турниром, в котором была одержана победа над впечатляющей североамериканской сборной. Главный тренер 47-летний чех Йозеф Яндач ранее входил в тренерский штаб своей сборной на чемпионате мира 2016 года, а также мировом первенстве 2010 года, где команда Чехии выиграла золотые медали, а в 2012 году Яндач возглавлял клуб КХЛ "Лев" из Праги, однако был уволен вскоре после неудачного старта.

Что касается сборной Европы, по словам главного тренера Ральфа Крюгера, с основной задачей он справился - сумел объединить игроков из разных стран, напоминая им при этом, что они прежде всего они представляют свою страну на турнире. У европейцев много возрастных игроков - скорее всего мы больше не увидим на международном уровне Здено Хару, Дениса Зайденберга, Мариана Госсу, Марка Штрайта.

Группа B: североамериканская молодежь бросает вызов России и Европе

По поводу сборной России перед турниром было немало сомнений, связанных прежде всего с тем, что у главного тренера Олег Знарка нет опыта на уровне НХЛ. Однако последний выставочный матч с канадцами (2:3 ОТ), который сборная провела на неплохом уровне, успокоила скептиков и добавила уверенности команде. Наставник сборной России Олег Знарок решил отказаться от услуг знаковых форвардов КХЛ последних лет - Александра Радулова и Ильи Ковальчука, тогда как защитник СКА Вячеслав Войнов пропустит турнир из- за дисквалификации, наложенной на него НХЛ. Основные надежды российских болельщиков вновь возлагаются на вратарскую линию, где выступят Сергей Бобровский и Семен Варламов, а также звездных форвардов - Александра Овечкина, Евгения Малкина, Владимира Тарасенко, Артемия Панарина, Дацюка, Евгения Кузнецова.

Для нынешнего поколения российских игроков Кубок мира - едва ли не последний шанс выиграть турнир с участием всех сильнейших игроков, учитывая, что сборная России не выигрывала Олимпийские игры с 1992 года, а Кубок Канады единственный раз завоевала в 1981 году. 13 сентября исполнилось 35 лет со дня памятного разгрома хозяев в финальном матче Кубка Канады в Монреале, - с тех пор отечественный хоккей не знал успехов на турнирах с участием всех звезд мирового хоккея.

Главной изюминкой предстоящего турнира может стать сборная молодых североамериканцев. Команда здорово проявила себя во время выставочных матчей, дважды обыграв европейцев с общим счетом 11:4. "Нынешняя молодежь смелее ломает стереотипы старой школы, если угодно. Они не относятся с таким уж пиететом к старшему поколению в лучшем смысле этого слова, в них больше смелости для того, чтобы играть против них", - так охарактеризовал свою команду главный тренер Тодд Маклеллан.

У Маклеллана есть опыт удачной игры против сборной России - в 2015 году он привел канадцев к золоту чемпионата мира, а в финале была разгромная победа над россиянами со счетом 6:1. "У сборной России тот же тренерский штаб и тот же игровой стиль. Я надеюсь, что та игра хорошо поможет подготовиться к матчу с русскими", - сказал тренер.

Шведов называют едва ли не второй по силе командой. "Тре Крунур" в Торонто привез 48-летний Рикард Гренборг, возглавлявший молодежную сборную. В составе произошло много изменений, связанных с травмами игроков, однако вряд ли от этого команда стала слабее. Главный козырь - это вратарь Хенрик Лундквист, который, по его же признанию, подходит к сезону в лучшей за последние три года форме. Шведы не очень удачно провели выставочные матч, но сами игроки заявляют, что это лишь позволит им провести работу над ошибками и в полной готовности подойти к турниру.

Финны, которых возглавляет 39-летний Лаури Марьямяки, постараются продолжить успешный для себя год, который начался с победы на молодежном чемпионате мира, а продолжился серебром чемпионата мира в Москве. Много ждут от 18-летнего Патрика Лайне, который был выбран "Виннипег Джетс" вторым на драфте юниоров НХЛ 2016 года.

Сильнейший турнир в истории хоккея

Все участники предстоящего Кубка мира провели по три выставочных матча. Никто не смог выиграть все три, но никто не проиграл три раза.

"Я вам прямо скажу: такого турнира с такими командами никогда не было. Я считаю, что это сильнейший турнир в истории хоккея. В этом нет сомнений, если вы посмотрите на уровень игры", - такое мнение высказал тренер сборной Европы Ральф Крюгер, который играл и работал тренером на международной арене с 1981 года.

"Порой выходишь на игру и понимаешь, что можно и не выкладываться по полной - все равно победить. Но не на этом турнире. Здесь все сборные составлены из элитных игроков и надо выкладываться в каждой игре", - считает обладатель Кубка Стэнли и двукратный Олимпийский чемпион Райан Гецлаф.

Первый Кубок Канады прошел в 1976 году с участием всех сильнейших хоккеистов НХЛ и Европы по инициативе тогдашнего главы профсоюза игроков североамериканской лиги Алана Иглсона. Сборная СССР выступила 40 лет назад в экспериментальном составе во главе с Виктором Тихоновым, который официально стал наставником советской команды лишь через год, и не сумела выйти в финал.

В 1981 году Тихонов и его команда разгромили канадцев в финале - 8:1, однако канадцы взяли реванш в полуфинале через три года, завоевав в итоге и главный приз. Кубок Канады 1987 года очевидцы и участники считают самым ярким турниром в истории мирового хоккея - в финале встретились хозяева во главе с находившимися в расцвете сил Уэйном Гретцки и Марио Лемье и набравшая мощь советская команда. Все три финальных матча завершились со счетом 6:5, а успех праздновали канадские хоккеисты.

В 1991 году канадцы выиграли последний Кубок Канады - на этом турнире сборная СССР предстала в ослабленном составе, Тихонов отказался от услуг большинства уехавших в НХЛ и Европу звезд. Турнир возобновился уже в формате Кубка мира в 1996 году, когда некоторые его матчи прошли в Европе, а победителем впервые стала команда США. Наконец, в 2004 году канадцы в финале выиграли у финнов со счетом 3:2, а российская команда уже в 1/4 финала уступила будущим триумфаторам.

Сборная России первый матч в группе проведет 18 сентября со шведами (начало - 22:00 мск), в ночь на 20 сентября сыграет с молодыми соперниками из Северной Америки (03:00), а 22 сентября - с финнами (22:00). Стартует турнир двумя субботними матчами группы А - между сборными Европы и США (22:30 мск), а также Канады и Чехии (03:00).