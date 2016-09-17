Четыре матча в рамках 7-го тура пройдут в чемпионате России по футболу

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Четыре матча в Томске, Екатеринбурге, Грозном и Москве пройдут в субботу в рамках 7-го тура чемпионата России по футболу. "Локомотив" проведет против "Уфы" первый домашний матч после возвращения на пост главного тренера Юрия Семина.

Начав с гостевой победы над "Краснодаром", Семин неделю назад потерпел поражение от "Спартака" со счетом 0:1, которое стало для команды первым в сезоне. Застряв в середине таблицы, "Локомотив" нуждается в очках и должен обыгрывать аутсайдера. Хотя "Уфа" в двух предыдущих матчах не пропустила ни гола, набрав четыре очка, причем единственную победу подопечные Виктора Гончаренко одержали в гостях - над "Крыльями Советов" (1:0). "Локомотив", к слову, также дома еще не выигрывал - победа над "Краснодаром" остается для "железнодорожников" единственной.

Матч начнется в 19:00 мск, главным арбитром назначен Виталий Мешков из подмосковного Дмитрова. Перед матчем состоится открытие станции "Локомотив" Московского центрального кольца, которая будет иметь пересадку на привычную для болельщиков станцию метро "Черкизовская".

Игровой день стартует в 14:00 мск в Томске, где местная "Томь" сыграет против тульского "Арсенала". Выходцы из Футбольной национальной лиги (ФНЛ) начали сезон в элите не лучшим образом, томичи проиграли три последних встречи, не забив ни гола, туляки же не могут выиграть четыре матча кряду, а в предыдущем были разгромлены на своем поле "Зенитом" - 0:5. Ранее "Томь" и "Арсенал" в премьер-лиге не играли - когда туляки выступали в элите в сезоне-2014/15, сибиряки еще находились в ФНЛ.

Первую встречу команд в элите обслужит судейская бригада во главе с Игорем Федотовым из Москвы.

Футбольный день в Екатеринбурге и Грозном

В 16:30 мск в Екатеринбурге сыграют "Урал" и "Анжи". Начав сезон с победы над "Уфой", уральцы не могут выиграть пять матчей кряду, тогда как махачкалинский клуб не может забить уже два матча подряд. Дагестанская команда под руководством Павела Врбы серьезно обновляется уже по ходу сезона и в случае победы закрепится в числе претендентов на еврокубковые места.

Матч пройдет на стадионе "СКБ-Банк Арене", главный арбитр - Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга. В четырех сыгранных с "Уралом" встречах в премьер-лиге "Анжи" удалось добиться лишь одной ничьей при трех поражениях.

В 19:00 мск на "Ахмат-Арене" в Грозном местный "Терек" встретится с "Амкаром". Хозяева занимают в таблице пятое место, хотя потерпели два разгромных поражения - от "Краснодара" (0:4) и неделю назад от ЦСКА (0:3). Во встрече с армейцами был удален защитник сборной России Андрей Семенов, который не сыграет с пермяками. Главным арбитром назначен москвич Алексей Николаев.

7-й тур чемпионата России стартовал в пятницу, когда "Оренбург" проиграл "Спартаку" (1:3). В воскресенье встречаются "Крылья Советов" и ЦСКА, а также "Краснодар" и "Ростов", завершится тур матчем между "Зенитом" и "Рубином" в понедельник.

Лидирует в таблице "Спартак" - 19 очков (7 матчей), 14 очков у ЦСКА (6), 12 - "Зенита" (6).