Бывший хоккеист сборной Канады Хендерсон представил новый дизайн трофея Кубка мира

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ТОРОНТО /Канада/, 17 сентября. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев, Рустам Шарафутдинов/. Знаменитый в прошлом канадский хоккеист Пол Хендерсон представил новый дизайн трофея Кубка мира. Как сообщают с места событий корреспонденты ТАСС, церемония прошла во время вечера открытия Кубка мира в официальной фан-зоне турнира в Торонто.
Вместе с Хендерсоном в представлении трофея принял участие мэр Торонто Джон Тори.
Хендерсон - автор победных шайб в трех последних матчах легендарной Суперсерии между сборными Канады и СССР в 1972 года, что принесло канадцам общую победу.
Кубок мира стартует матчем между командой США и сборной Европы, начало в 22:00 мск.