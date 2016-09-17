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Хоккеисты сборной России представлены на вечере открытия Кубка мира в Торонто

Спорт
17 сентября, 3:13 UTC+3 ТОРОНТО Олег Кошелев, Рустам Шарафутдинов
Во время представления россиян на экране был показан ролик, акцентирующий внимание на высоком уровне атакующей линии сборной России
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© AP Photo/Gene J. Puskar

ТОРОНТО /Канада/, 17 сентября. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев, Рустам Шарафутдинов/. Сборная России по хоккею в полном составе представлена на вечере открытия Кубка мира, который проходит в официальной фан-зоне турнира в Торонто. Об этом с места событий сообщают корреспонденты ТАСС.

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В рамках вечера открытия были представлены все восемь команд, которые примут участие в Кубке мира: Канада, США, Россия, Швеция, Финляндия, Чехия, сборная Северной Америки (для игроков не старше 23 лет) и Европы.

"У нас сильная команда. Вне зависимости от турнира, это большая честь выступать за сборную России", - сказал капитан команды Александр Овечкин со сцены.

Также во время представления россиян на экране был показан ролик, акцентирующий внимание на высоком уровне атакующей линии сборной России. В ролике были продемонстрированы голы российских нападающих Овечкина, Евгения Малкина, Владимира Тарасенко и Павла Дацюка.

Кроме того, в рамках открытия знаменитый в прошлом канадский хоккеист Пол Хендерсон и мэр Торонто Джон Тори представили новый дизайн трофея Кубка мира.

Кубок мира стартует матчем между командой США и сборной Европы, начало в 22:00 мск. Сборная России первый матч на турнире проведет 18 сентября, соперником будет команда Швеции.

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