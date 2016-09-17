Сборная РФ по мини-футболу вышла в плей-офф ЧМ с первого места в группе

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БОГОТА, 17 сентября. /ТАСС/. Сборная России разгромила команду Кубы в третьем матче группового этапа чемпионата мира по мини-футболу и вышла в плей-офф турнира, который проходит в Колумбии. Встреча завершилась со счетом 7:1.
В стартовом матче турнира сборная России победила команду Таиланда со счетом 6:4, затем россияне разгромили египтян - 6:1. Таким образом, подопечные Сергея Скоровича вышли в плей-офф турнира с первого места в группе. Вторую строчку и прямую путевку в плей-офф завоевала команда Таиланда, победившая в заключительной встрече группового этапа египтян (2:1).
Соперник россиян в 1/8 финала определится позднее. В плей-офф выходят команды, которые займут первое и второе места в своих группах, а также четыре сборные, имеющие лучшие показатели среди команд, занявших третьи места.
Сборная России в шестой раз принимает участие в чемпионате мира по мини-футболу. Лучшим достижением российской команды является бронза турнира 1996 года в Испании. Кроме того, россияне дважды занимали четвертое место (2000, 2008). На прошлом турнире в Таиланде в 2012 году сборная России дошла до 1/4 финала, где уступила команде Испании со счетом 2:3.