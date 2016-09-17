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Сборная Китая завоевала 94 золотые медали за девять дней Паралимпийских игр

Спорт
17 сентября, 6:07 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 17, сентября. /ТАСС
Вторую строчку занимает сборная Великобритании, на счету которой 58 золотых, 33 серебряных и 35 бронзовых наград
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© Simon Bruty/OIS, IOC via AP

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 17 сентября. /ТАСС/. Сборная Китая завоевала 94 золотые медали за девять соревновательных дней Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро и уверенно лидирует в неофициальном общекомандном зачете. XV Паралимпийские игры завершатся 18 сентября.

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Всего китайцы завоевали 217 наград: 94 золотых, 74 серебряных и 49 бронзовых. Вторую строчку занимает сборная Великобритании, на счету которой 58 золотых, 33 серебряных и 35 бронзовых наград (126). На третьем месте идет команда Украины, в активе которой 106 медалей (38-33-35). Сборная США занимает четвертую строчку, завоевав 104 медали (36-39-29), на пятое место поднялась команда Австралии, завоевавшая 68 наград (17-26-25).

Китайцы находятся всего в одной золотой награде от повторения собственного рекорда на Паралимпийских играх, когда на Играх в Лондоне завоевали 95 наград высшего достоинства. Лучший результат в своей паралимпийской истории китайцы показали именно на прошлых Играх 2012 года, когда смогли завоевать 231 награду, из которых 95 золотых, 71 серебряная и 65 бронзовых.

Абсолютным рекордом по количеству золотых наград владеет команда США, которая на Паралимпиаде 1984 года, проводившейся в Нью-Йорке (США) и Сток-Мандевиле (Великобритания), завоевала 137 золотых медалей. Всего на тех Играх американцы выиграли 397 наград (137-131-129).

В Играх 2016 года россияне участия не принимают. Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и не допустил российских спортсменов к участию в соревнованиях. Попытки оспорить данное решение в Спортивном арбитражном суде (КАС) ни к чему не привели. Также МПК отказал более чем 175 российским паралимпийцам в индивидуальном допуске к участию в Играх в Бразилии.

Решение МПК было вынесено по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от ВАДА имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена.

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Олимпийские и Паралимпийские игры 2016 года
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